فيضانات الأودية تتسبب في قطع عدد من الطرق ومحاصرة المسافرين بتنغير وورزازات ''صور'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن مجموعة من المسافرين وجدوا ليلة أمس الثلاثاء أنفسهم محاصرين وسط السيول الجارفة بكل من إقليمي تنغير وورزازات، وذلك بعد أن فاضت مجموعة من الأودية، وأدت لقطع مجموعة

شوف تيفي:ورزازات

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن مجموعة من المسافرين وجدوا ليلة أمس الثلاثاء أنفسهم محاصرين وسط السيول الجارفة بكل من إقليمي تنغير وورزازات، وذلك بعد أن فاضت مجموعة من الأودية، وأدت لقطع مجموعة من الطرق الرئيسية بالإقليمين المذكورين.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فقد تسبب ارتفاع منسوب مياه أحد الأودية إلى قطع الطريق الرئيسية الرابطة بين بومالن دادس وأمسمرير بإقليم تنغير، وبالضبط على مستوى دواري آيت أودينار وآيت يدير، وخلف شللا تاما في حركة السير والجولان، إذ ظل عدد من المسافرين عالقين بالمنطقة لساعات طويلة حتى انخفض منسوب الواد تدريجيا وفتح مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية الطريق وإزاحة الأتربة والأوحال التي غمرتها لتعود الحركة المرورية لسالف عهدها.

وأضافت ذات المصادر، أن إقليم ورزازات سجل هو الآخر توقفا في حركة المرور بعدد من المحاور الطرقية خاصة في الطريق الرابطة بين مراكش وورزازات حيث أدت السيول إلى قطعها في وجه السيارات والحافلات وجعلت الراغبين في السفر إلى مراكش يغيرون الاتجاه وذلك بالمرور عبر طريق أكادير، بسبب الأتربة والأوحال والمياه التي اجتاحت الطريق وقطعتها في وجه الحركة المرورية.

ومن جانب آخر تسبب ارتفاع منسوب واد ''إغرم نوكدال'' في عرقلة حركة المرور لبضع ساعات، قبل أن تباشر المصالح المختصة أشغال إزاحة الأتربة عن الطريق، وإعادة فتحها أمام حركة المرور.

هذا، ولم تخلف هذه السيول والفيضانات أي خسائر بشرية باستثناء خسائر مادية جد فادحة، بعدما تسببت في إلحاق أضرار جسيمة بمجموعة من المحاور الطرقية ذات الطابع الإقليمي، إضافة إلى جرف عدد من الحقول الفلاحية، وإتلاف محاصيلها الزراعية بشكل تام.