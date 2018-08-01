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الإطاحة بموظفة متلبسة بتلقي رشوة بمراكش

بتاريــخ : 29 غشت 2018 / 10:07 الإطاحة بموظفة متلبسة بتلقي رشوة بمراكش | مجتمع
الإطاحة بموظفة متلبسة بتلقي رشوة بمراكش
ضبطت مصالح الدرك الملكي، أمس الثلاثاء، موظفة تعمل بمكتب الحالة المدنية بجماعة المنابهة عمالة مراكش، متلبسة بتسلم مبلغ مالي عبارة عن رشوة من قبل شخص تقدم بشكاية في حقها من خلال ربط الاتصال مسبقا

''شوف تيفي''

ضبطت مصالح الدرك الملكي، أمس الثلاثاء، موظفة تعمل بمكتب الحالة المدنية بجماعة المنابهة عمالة مراكش، متلبسة بتسلم مبلغ مالي عبارة عن رشوة من قبل شخص تقدم بشكاية في حقها من خلال ربط الاتصال مسبقا بالرقم الأخضر.

وحسب مصدر مطلع فبعد اتصال المواطن بالرقم الأخضر، قامت النيابة العامة بالتنسيق مع الدرك الملكي، ما مكن من إيقاف الموظفة متلبسة بالحصول على الرشوة، ليتم وضعها تحت تدابير الحراسة النظرية تنفيذا لتعليمات النيابة العامة.

وأوضح المصدر ذاته أن المواطن، تعرض للابتزاز من الموظفة التي طالبته بالحصول على مبلغ مالي تصل قيمته لـ 200 درهم، مقابل إنجاز وثيقة إدارية، ما جعله يربط الاتصال بالرقم الأخضر الذي وضعته وزارة العدل والحريات رهن إشارة المرتفقين للتبليغ عن حالات الابتزاز بالرشوة التي يتعرضون لها.

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