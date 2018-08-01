نهاية مروعة لحياة مؤذن مسجد كان كيحفر على الكنز ضواحي سطات ﻿

شهدت منطقة ''البروج'' التابعة لإقليــم سطات، أمس الثلاثاء، واقعة خطيرة، تتمثل في مصرع مؤذن مسجد خلال قيامه بالحفر بالقرب من بئر تعود ملكيته لسياسي معروف بالمنطقة.

"شوف تيفي"

شهدت منطقة "البروج" التابعة لإقليــم سطات، أمس الثلاثاء، واقعة خطيرة، تتمثل في مصرع مؤذن مسجد خلال قيامه بالحفر بالقرب من بئر تعود ملكيته لسياسي معروف بالمنطقة.

وحسب مصادر محلية في كشفها عن بعض التفاصيل فإن الساكنة، أكدت أن المؤذن كان يحفر من أجل البحث عن "الكنز"، لكنه فارق الحياة نتيجة إصابته بصعقة كهربائية، موضحين أن عملية الحفر كانت تتم بشكل سري منذ ثلاثة أسابيع ودون علم السلطات المحلية .

وأوضحت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، فتحت تحقيقا في الموضوع للكشف عن ظروفه وملابساته، بينما تم نقل جثة الهالك بعد استخراجها من طرف عناصر الوقاية المدنية من داخل البئر إلى مستودع الأموات.