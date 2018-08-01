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قبل إطلاق سراح لمجرد : قاضي التحقيق بمحكمة دراغينيان الفرنسية استنطقه أكثر من ست ساعات

بتاريــخ : 29 غشت 2018 / 09:40 قبل إطلاق سراح لمجرد : قاضي التحقيق بمحكمة دراغينيان الفرنسية استنطقه أكثر من ست ساعات | ثقافة و فنون
قبل إطلاق سراح لمجرد : قاضي التحقيق بمحكمة دراغينيان الفرنسية استنطقه أكثر من ست ساعات
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن قاضي التحقيق بمنطقة سان تروبيه جنوب فرنسا، أُستنطق لمجرد أمس الثلاثاء، بمحكمة ''دراغينيان'' الفرنسية، لحوالي ست ساعات ونصف وذلك بشكل متفرق، بالموازاة مع الاستماع

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن قاضي التحقيق بمنطقة سان تروبيه جنوب فرنسا، أُستنطق لمجرد أمس الثلاثاء، بمحكمة ''دراغينيان'' الفرنسية، لحوالي ست ساعات ونصف وذلك بشكل متفرق، بالموازاة مع الاستماع للشابة المشتكية.

وأوضح المصدر ذاته أن لمجرد وخلال الاستماع له بحضور محاميته، حاول الدفاع عن نفسه والتأكيد على أنه كان ضحية شكاية كيدية، مشيرا إلى أن المدعي العام قرر متابعة لمجرد بتهة الاغتصاب إلا أن قاضي الحريات قرر إطلاق سراحه مقابل ضمانات.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من أصدقاء لمجرد من بينهم الإعلامي اللبناني ''عماد هواري''، كشفوا تواصلهم مع الفنان المغربي بعد معانقته للحرية، وعبروا عن سعادتهم الكبيرة بإطلاق سراحه بعد يومين من اعتقاله.

‫شوف تيفي

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