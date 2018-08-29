 العطش والإقصاء والتهميش يخرج ساكنة ''سيدي عبد الله البوشواري'' باشتوكة أيت بها للإحتجاج ''صور'' ﻿
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العطش والإقصاء والتهميش يخرج ساكنة سيدي عبد الله البوشواري باشتوكة أيت بها للإحتجاج صور | مجتمع

العطش والإقصاء والتهميش يخرج ساكنة ''سيدي عبد الله البوشواري'' باشتوكة أيت بها للإحتجاج ''صور''

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العطش والإقصاء والتهميش يخرج ساكنة ''سيدي عبد الله البوشواري'' باشتوكة أيت بها للإحتجاج ''صور''

بتاريــخ : 29 غشت 2018 / 09:12 العطش والإقصاء والتهميش يخرج ساكنة سيدي عبد الله البوشواري باشتوكة أيت بها للإحتجاج صور | مجتمع
العطش والإقصاء والتهميش يخرج ساكنة ''سيدي عبد الله البوشواري'' باشتوكة أيت بها للإحتجاج ''صور''
احتشد عدد من سكان جماعة ''سيدي عبد الله البوشواري'' بإقليم اشتوكة أيت بها يوم أمس الثلاثاء في وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة، تنديدا بالأوضاع المزرية التي تعيشها الساكنة في مختلف مناحي الحياة.

شوف تيفي:اشتوكة أيت بها

احتشد عدد من سكان جماعة ''سيدي عبد الله البوشواري'' بإقليم اشتوكة أيت بها يوم أمس الثلاثاء في وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة، تنديدا بالأوضاع المزرية التي تعيشها الساكنة في مختلف مناحي الحياة.

ورفع المحتجون لافتات وشعارات مطالبة بوفاء المنتخبين بوعودهم تجاه الساكنة التي تعيش وسط جملة من المعاناة أبرزها ''مشكل الماء''، الذي عمر طويلا وفق تعبير عدد منهم حيث أن مجموعة من الدواوير تعرف نقصا حادا في التزود بهذه المادة الحيوية التي تعتبر محور الحياة بهذه المناطق الجبلية.

وفي هذا الصدد أكد أحد المحتجين الذي فضل عدم ذكر اسمه لقناة ''شوف تيفي''، أن معاناة عدد من الدواوير التابعة للجماعة من العطش مازالت مستمرة، فبعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على أداء الساكنة لواجبات الاشتراك في مشروع تزويد المنطقة بالماء الشروب، لم يرَ المواطنون أي شيء على أرض الواقع، ولم تنفذ الجهات المختصة ما بذمتها من التزامات تجاه الساكنة...''.

واستنكر المواطنون الغاضبون وجمعيات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية، تماطل المجلس الجماعي ومسؤولي المنطقة محليا وإقليميا في تنفيذ وعودهم بتحسين أوضاع الساكنة المحلية المزرية، وفك الحصار عن مجموعة من الدواوير التي لا تزال على وقع التهميش والإقصاء، وذلك بربطها بالشبكة الطرقية، علاوة على تجويد الخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة للمواطنين، وضمان توزيع عادل وشفاف للدعم العمومي الموجه للجمعيات بالمنطقة، كما طالبوا بضرورة تطبيق مضامين الخطابات الملكية، والتسريع في تنزيلها على أرض الواقع، وإشراك المواطن القروي في التنمية بالمنطقة وجعله محورها ولبنتها الأساسية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب اشتوكة أيت بها العطش احتجاج سيدي عبد الله البوشواري الإقصاء تنديد تهميش الساكنة مطالب التنمية

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