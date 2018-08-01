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توقيف 4 أشخاص مشتبه بهم في قتل شاب بأكادير

بتاريــخ : 29 غشت 2018 / 02:53 توقيف 4 أشخاص مشتبه بهم في قتل شاب بأكادير | حوادث و حقوق
توقيف 4 أشخاص مشتبه بهم في قتل شاب بأكادير
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، بتوقيف مصالح الأمن التابعة لمفوضية الشرطة بتكيوين، أمس الإثنين 27 غشت، لأربعة أشخاص، للاشتباه في تورطهم في جريمة قتل راح ضحيتها شاب بعد تلقيه لطعنة قاتلة على

شوف تيفي:أكادير

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، بتوقيف مصالح الأمن التابعة لمفوضية الشرطة بتكيوين، أمس الإثنين 27 غشت، لأربعة أشخاص، للاشتباه في تورطهم في جريمة قتل راح ضحيتها شاب بعد تلقيه لطعنة قاتلة على مستوى العنق فارق على إثرها الحياة وهو في طريقه للمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

وكشفت مصادر لـ''شوف تيفي''، أن عملية توقيف المشتبه بهم جاءت على إثر الأبحاث والتحريات المكثفة التي تم تفعيلها على خلفية تعرض شخص لاعتداء قاتل بالسلاح الأبيض، صبيحة نفس اليوم، بتيكيوين.

وأسفرت التحقيقات الأولية مع المشتبه بهم أنهم كانوا في جلسة خمرية برفقة الضحية وشخص آخر، بأحد المستودعات بالمدينة ذاتها، قبل أن ينشب خلاف بين الطرفين تطور إلى تعريض الضحية لطعنات قاتلة بواسطة سكين متوسط الحجم، وهي الأداة التي تم حجزها من طرف المصالح الأمنية بعد تمشيط مسرح الجريمة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه بهم، ومن ضمنهم شخص مبحوث عنه في قضايا متعددة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير توقيف أربعة أشخاص جريمة قتل مشتبه بهم

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