الصحافة المصرية ''تُــجلد'' رونار بسبب أزارو ﻿

انتقد الــرأي العام الكروي المصري،سياسة هيرفي رونار الناخب الوطني المغربي، مباشرة بعد الإعلان عن لائحته الــذي سيواجه رسميا منتخب مالاوي يوم السبت 8 شتنبر بالملعب الرياضي محمد الخامس بالدار

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انتقد الــرأي العام الكروي المصري،سياسة هيرفي رونار الناخب الوطني المغربي، مباشرة بعد الإعلان عن لائحته الــذي سيواجه رسميا منتخب مالاوي يوم السبت 8 شتنبر بالملعب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، وذلك برسم الجولة الثانية من الإقصائيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2019 والتي شهدت غياب وليد أزارو مهاجم فريق الأهلي المصري والمنتخب الوطني المغربي.

وأكدت الصحافة المصرية، أن المهاجم المغربي وليد أزارو، بات يمثل لغزا كبيرا لدى محللي الكرة المصرية والعربية، في ظل التجاهل الشديد الذي يلقاه النجم المغربي من المدرب هيرفي رونار

وصرح العديد من محللي كرة القدم المصرية، أنه في ظل تعنث وتجاهل رونار للاعب فإنه وبالمقابل المنتخب المصري يحتاج لاعبا بحجم وقيمة وليد أزارو الهجومية خصوصا أن هناك نقص العددي الشديد في خط الهجوم ''الفراعنة'' على مدار السنوات الأخيرة الماضية من هذا المركز منذ ابتعاد عماد متعب وعمرو زكى عن الصورة.