حجز ما يقارب 124 كيلوغراما من الحشيش داخل شقة بأكادير ﻿

حجزت عناصر المصلحة الولائية لأمن أكادير مساء أمس حوالي 124 كيلوغراما من مخدر الشيرا داخل شقة بحي تليلا بالمدخل الشمالي لمدينة أكادير.

شوف تيفي:أكادير

حجزت عناصر المصلحة الولائية لأمن أكادير مساء أمس حوالي 124 كيلوغراما من مخدر الشيرا داخل شقة بحي تليلا بالمدخل الشمالي لمدينة أكادير.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فقد جاءت هذه العملية التي وصفت بالمهمة بعد توصل مصالح الشرطة القضائية بأكادير بمعلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي تفيد بتواجد شخص يبلغ من العمر 44 سنة بحي تليلا يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات.

وبناءً على هذه المعلومات تحركت فرقة خاصة مكونة من عناصر الشرطة القضائية لعين المكان، حيث تم توقيف المشتبه به ليتبين أنه من ذوي السوابق العدلية وجرى اقتياده للشقة التي يقطن بها بالحي السالف الذكر ومكنت عملية التفتيش المنجزة داخل المنزل من حجز 124 كيلوغراما من مخدر الشيرا ومبلغ مالي بقيمة 40 ألف درهما.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث من أجل إيقاف باقي المتورطين في هذه القضية.