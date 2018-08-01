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أمزازي:الوزارة عازمة على إنجاح الدخول المدرسي والمهني والجامعي

بتاريــخ : 29 غشت 2018 / 01:43 أمزازي:الوزارة عازمة على إنجاح الدخول المدرسي والمهني والجامعي | بوليتيك
أمزازي:الوزارة عازمة على إنجاح الدخول المدرسي والمهني والجامعي
ذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، صدر أمس الاثنين، أن الوزارة عازمة على إنجاح الدخول المدرسي والمهني والجامعي لموسم 2019/2018.

شوف تيفي

ذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، صدر أمس الاثنين، أن الوزارة عازمة على إنجاح الدخول المدرسي والمهني والجامعي لموسم 2019/2018.

وأكد الوزير''سعيد أمزازي''، على ضرورة التعبئة الجماعية للدخول المدرسي الجديد، من أجل التطبيق الفعال لمشروع القانون الإطار الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من طرف المجلس الوزاري.

واستطرد الوزيرعلى أنه يتعين تفعيل برامج العمل وفق منظور للحكامة الجيدة، يرتكز على التدبير بالنتائج، والفعالية في الإنجاز، والحضور الميداني، مع ضرورة تقديم الحصيلة بانتظام من خلال محطات دورية لتتبع وتقييم الإنجاز، مشددا على التفعيل الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في كل القطاعات الثلاث المكونة للوزارة.

وفي الشق البيداغوجي، أكد الوزير على ضرورة التركيز على التنزيل الفعال لمراجعة المنهاج الدراسي للسنة الأولى والثانية ابتدائي، والالتزام بتطبيق برنامج تعميم التعليم الأولي، وإنجاح تفعيل النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وبالنسبة لقطاع التكوين المهني، ركز الوزير على مجموعة أولويات خاصة، لتعزيز جاذبية التكوين المهني، أهمها تنمية المسالك الواعدة في التشغيل، وإجراء مراجعة نقدية للتكوينات الحالية لجعلها تتلاءم مع حاجيات المقاولات وسوق الشغل.

وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، أشار الوزير إلى ضرورة الالتزام بأجندة الموسم الجامعي، وإيجاد صيغ جديدة لتعزيز المواءمة بين التكوينات وحاجيات المقاولات وتيسير ولوج حاملي الشواهد لسوق الشغل.

ودعا الوزير إلى ضرورة تقوية الحوار الاجتماعي، وتعزيز تعبئة جميع مكونات المجتمع، وعلى الخصوص نساء ورجال التربية والتكوين، والشركاء الاجتماعيين والسلطات المحلية والمنتخبين، للانخراط الفعال في هذه الأوراش الإصلاحية وإنجاح الدخول المدرسي والمهني والجامعي المقبل.

 

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شوف تيفي المغرب وزارة التعليم التكوين الملك محمد السادس أمزازي

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