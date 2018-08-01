بعد ترحيل 116 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء.. الحرس المدني يعتقل 10 مهاجرين آخرين متسللين إلى سبتة ﻿

عقب ترحيل حوالي 116 مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء نحو المغرب على إثر تسللهم إلى مدينة سبتة المحتلة باستعمالهم العنف المفرط واجتيازهم للسياج العازل بواسطة قواطع، وآلات حادة، اعتقلت عناصر الشرطة

شوف تيفي

عقب ترحيل حوالي 116 مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء نحو المغرب على إثر تسللهم إلى مدينة سبتة المحتلة باستعمالهم العنف المفرط واجتيازهم للسياج العازل بواسطة قواطع، وآلات حادة، اعتقلت عناصر الشرطة القضائية التابعة لجهاز الحرس المدني الإسباني 10 مهاجرين آخرين .

وجاء هذا الإعتقال، بعد مرور أكثر من شهر على اقتحام المهاجرين للسياج العازل بالعنف الشيء الذي خلّف إصابة 22 من أفراد الحرس المدني ضمنهم ضابط برتبة نقيب.

وحسب ما ذكرته وسائل إعلام اسبانية، فإن الأحزاب السياسية الإسبانية، تطالب بمعاقبة كل من تورط في استعمال العنف وإلحاق الأذى بقوات حفظ الأمن الإسبانية ،ومحاولة الاعتداء على الحدود باستعمال القوة.