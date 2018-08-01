مسؤول بمستشفى الولادة السويسي يعتدي على حارس أمن خاص بالضرب ﻿

نشب شجار حاد مساء اليوم الثلاثاء بين مسؤول بمستشفى الولادة السويسي بالرباط وحارس أمن خاص الذي استأنف عمله بعد ثلاتة أيام من عطلة مرضية.

شوف تيفي

نشب شجار حاد مساء اليوم الثلاثاء بين مسؤول بمستشفى الولادة السويسي بالرباط وحارس أمن خاص الذي استأنف عمله بعد ثلاتة أيام من عطلة مرضية.

وفي تفاصيل الواقعة، علمت شوف تيفي، أن المسؤول عن الشؤون العامة بالمستشفى المذكور قام بصفع عامل الحراسة لغيابه ثلاتة أيام على الرغم من إحضاره شهادة طبية، ليتعرض هذا الأخير لنزيف.

وأمام هذا الأمر، دخل عامل الحراسة في مشادة كلامية مع المسؤول على الشؤون العامة وسط دهشة المرضى.

وأمام هذا الأمر انفجر حارس الأمن الخاص في وجه المسؤول مصرحا أنه تحرش مرارا وتكرارا بالعاملات، وانتهى الأمر باستيلاء الحارس الخاص على سجل الحضور وهرب قصد الإدلاء به إلى مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا للبحث في لائحة الحضور التي تضم أسماء حراس أمن خاص أشباح يتلقون الأجرة دون القيام بمهامم تحت غطاء ذات المسؤول.

وأضافت مصادرنا، أن المسؤول وأمام اعترافات حارس الأمن الخاص، دخل معه في مفاوضات جادة من أجل إرجاع السجل، إلا أن الحارس رفض عرضه.