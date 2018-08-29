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تاجر مخدرات يطعن زميله بالسكين بالبيضاء وحالته بين الحياة والموت

بتاريــخ : 29 غشت 2018 / 00:17 تاجر مخدرات يطعن زميله بالسكين بالبيضاء وحالته بين الحياة والموت | حوادث و حقوق
تاجر مخدرات يطعن زميله بالسكين بالبيضاء وحالته بين الحياة والموت
علمت شوف تيفي أن تاجر مخدرات أقدم على طعن مروج آخر على مستوى الكلي بواسطة سلاحه الأبيض بدرب البلدية بسيدي عثمان بالدارالبيضاء.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن تاجر مخدرات أقدم على طعن مروج آخر على مستوى الكلي بواسطة سلاحه الأبيض بدرب البلدية بسيدي عثمان بالدارالبيضاء.

وفي تفاصيل الجريمة، قالت مصادرنا، إن مروجا المخدرات دخلا في مناوشات ومشادات كلامية تحولت إلى محاولة قتل بعدما أقدم الأول على طعن الآخر طعنات خطيرة.

هذا وفور إقدامه على جريمته، لاذ الجاني بالفرار إلى وجهة مجهولة، بينما تم نقل الضحية إلى مستشفى سيدي عثمان لتلقي العلاجات الضرورية، إلا أنه ونظرا لخطورة إصابته تم نقله إلى مستشفى ابن رشد بين الحياة والموت.

ومن جهتها، فتحت المصالح الأمنية لمنطقة مولاي رشيد تحقيقها في ظروف وملابسات الجريمة والتعرف على هوية الجاني.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي تاجر مخدرات سلاح الابيض سيدي عثمان

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