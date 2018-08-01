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عـــاجل: بعد السراح..متابعة سعد لمجرد ووضعه تحت المراقبة القضائية بتهمة الاغتصاب مع سحب جواز سفره مع أداء كفالة

بتاريــخ : 28 غشت 2018 / 23:05 عـــاجل: بعد السراح..متابعة سعد لمجرد ووضعه تحت المراقبة القضائية بتهمة الاغتصاب مع سحب جواز سفره مع أداء كفالة | ثقافة و فنون
عـــاجل: بعد السراح..متابعة سعد لمجرد ووضعه تحت المراقبة القضائية بتهمة الاغتصاب مع سحب جواز سفره مع أداء كفالة
بعد السراح المؤقت،قرر قاضي الحريات والاحتجاز، مساء اليوم الثلاثاء، وضع المطرب المغربي سعد المجرد تحت المراقبة القضائية بعد اتهامه ب''الاغتصاب '' في فرنسا عقب شكوى تقدمت بها شابة ضده.

شـــوف تيفي:

بعد السراح المؤقت،قرر قاضي الحريات والاحتجاز، مساء اليوم الثلاثاء، وضع المطرب المغربي سعد المجرد تحت المراقبة القضائية بعد اتهامه ب"الاغتصاب " في فرنسا عقب شكوى تقدمت بها شابة ضده.

وقد أحيل سعد المجرد صباح اليوم على النيابة العامة بدراغينيان (جنوب – شرق) بعد وضعه تحت الحراسة النظرية التي خضع لها منذ الأحد (لمدة 24 ساعة تم تجديدها مرة واحدة) بعد الشكوى التي تقدمت بها امرأة (من مواليد 1989) حول اعتداء جنسي مفترض وقع ليلة السبت الأحد بهذه المدينة .

وهكذا، تم إطلاق سراح سعد المجرد لكنه مطالب بتسليم جواز سفره إلى السلطات الفرنسية وأداء كفالة.

وكانت النيابة العامة قد طالبت بوضع المطرب المغربي رهن الاعتقال الاحتياطي.

ومعلوم أن المجرد قد خضع للتحقيق في أكتوبر 2016 بباريس بتهم مماثلة قبل أن يودع السجن. وفي أبريل 2017، أطلق سراح سعد المجرد مع حمله لسوار إلكتروني وذلك بقرار من محكمة الاستئناف بباريس.

‫شوف تيفي

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شــوف تيفي المغرب سعد لمجرد اغتصاب فتاة إطلاق السراح

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