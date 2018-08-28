بالصورة.. تداول وثيقة خاصة بالاستدعاء للخدمة العسكرية الإجبارية يشعل الفيسبوك ﻿

تناقلت العديد من الصفحات الفيسبوكية، يومه الثلاثاء، صورة مفبركة، قيل إنها عبارة عن وثيقة خاصة بالاستدعاء الموجه لشاب من مقاطعة حضرية للحضور إلى المخفر الخاص بالقوات المسلحة الملكية من أجل

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات الفيسبوكية، يومه الثلاثاء، صورة مفبركة، قيل إنها عبارة عن وثيقة خاصة بالاستدعاء الموجه لشاب من مقاطعة حضرية للحضور إلى المخفر الخاص بالقوات المسلحة الملكية من أجل الالتحاق بالخدمة العسكرية الإجبارية.

وحاول أصحاب هذه الوثيقة فبركتها والإدعاء بأنها رسمية وقد تم إرسالها بالفعل إلى أحد الشبان من أجل الالتحاق بالخدمة العسكرية، وهو ما يؤكد جهلهم بالقانون وعدم علمهم بالإجراءات التي يتم تطبيقها حتى تدخل الخدمة العسكرية حيز التنفيذ.

وتفاعل آلاف النشطاء مع الصورة المتداولة، حيث أكد الجميع أنها مفبركة، والمثير أنها تحمل العديد من المغالطات بالإضافة إلى أخطاء إملائية، موضحين في الوقت نفسه أن الاستدعاءات الخاصة بالخدمة العسكرية لا يمكن إرسالها في الوقت الراهن.





