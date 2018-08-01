 فيديو مثير.. طبيب الفقراء طلع ليه الدم..شوفو شنو وقع ليه وسط مستشفى تزنيت ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تاجر مخدرات يطعن زميله بالسكين بالبيضاء وحالته بين الحياة والموت | حوادث و حقوق

تاجر مخدرات يطعن زميله بالسكين بالبيضاء وحالته بين الحياة والموت

أول صورة لسعد المجرد بعد إطلاق سراحه بفرنسا | ثقافة و فنون

أول صورة لسعد المجرد بعد إطلاق سراحه بفرنسا

عـــاجل: بعد السراح..متابعة سعد لمجرد ووضعه تحت المراقبة القضائية بتهمة الاغتصاب مع سحب جواز سفره مع أداء كفالة | ثقافة و فنون

عـــاجل: بعد السراح..متابعة سعد لمجرد ووضعه تحت المراقبة القضائية بتهمة الاغتصاب مع سحب جواز سفره

بالصورة.. تداول وثيقة خاصة بالاستدعاء للخدمة العسكرية الإجبارية يشعل الفيسبوك | مجتمع

بالصورة.. تداول وثيقة خاصة بالاستدعاء للخدمة العسكرية الإجبارية يشعل الفيسبوك

فيديو مثير.. طبيب الفقراء طلع ليه الدم..شوفو شنو وقع ليه وسط مستشفى تزنيت | مجتمع

فيديو مثير.. طبيب الفقراء طلع ليه الدم..شوفو شنو وقع ليه وسط مستشفى تزنيت

بالصورة.. بعد معانقة لمجرد للحرية: هذا ما قاله والده البشير عبدو | ثقافة و فنون

بالصورة.. بعد معانقة لمجرد للحرية: هذا ما قاله والده البشير عبدو

عــاجل.. إطــلاق ســـراح ســعد لمجرد | ثقافة و فنون

عــاجل.. إطــلاق ســـراح ســعد لمجرد

عــاجل: حــزب نبيل بن عبد الله يقصف العثــماني بسبب وزيرة 2 فــرانك | بوليتيك

عــاجل: حــزب نبيل بن عبد الله يقصف العثــماني بسبب وزيرة 2 فــرانك

مثول شخص مشتبه به باختطاف واحتجاز فتاة قاصرة واغتصابها بأولاد برحيل أمام استئنافية أكادير | حوادث و حقوق

مثول شخص مشتبه به باختطاف واحتجاز فتاة قاصرة واغتصابها بأولاد برحيل أمام استئنافية أكادير

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

فيديو مثير.. طبيب الفقراء طلع ليه الدم..شوفو شنو وقع ليه وسط مستشفى تزنيت

بتاريــخ : 28 غشت 2018 / 22:14 فيديو مثير.. طبيب الفقراء طلع ليه الدم..شوفو شنو وقع ليه وسط مستشفى تزنيت | مجتمع
فيديو مثير.. طبيب الفقراء طلع ليه الدم..شوفو شنو وقع ليه وسط مستشفى تزنيت
نشر المهدي الشافعي، أو طبيب الفقراء كما يلقبه المغاربة، يومه الثلاثاء، عبر حسابه بالفيسبوك، مقطع فيديو مباشر، ظهر به وهو يعبر عن غضبه الشديد من مدير مستشفى تزنيت الذي منعه من القيام بواجبه المهني

"شوف تيفي"

نشر المهدي الشافعي، أو طبيب الفقراء كما يلقبه المغاربة، يومه الثلاثاء، عبر حسابه بالفيسبوك، مقطع فيديو مباشر، ظهر به وهو يعبر عن غضبه الشديد من مدير مستشفى تزنيت الذي منعه من القيام بواجبه المهني المتمثل في إجراء عملية جراحية، بالإضافة إلى التهكم على أحد الممرضين.

وطالب الطبيب مسؤولي وزارة الصحة بالتدخل الفوري وفتح تحقيق مع مدير مستشفى تزنيت للكشف عن التجاوزات التي يعرفها مستشفى الحسن الأول، معبرا في الوقت نفسه عن غضبه الشديد بسبب التدخل في عمله ومحاولة عرقلته.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بتزنيت، أصدرت بتاريخ 6 غشت 2018 ، حكمها في قضية الدكتور المهدي الشافعي، الأخصائي في جراحة الأطفال بالمركز الاستشفائي الحسن الأول، وقضت في حقه بتعويض قدره 20 ألف درهم لصالح مدير مستشفى تزنيت.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي طبيب الفقراء المحكمة الاباتدائية فتح تحقيق

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصورة.. تداول وثيقة خاصة بالاستدعاء للخدمة العسكرية الإجبارية يشعل الفيسبوك | مجتمع

بالصورة.. تداول وثيقة خاصة بالاستدعاء للخدمة العسكرية الإجبارية يشعل الفيسبوك

بالصور.. هذا هو الدركي الشاب الذي وضع حدا لحياته بواسطة سلاحه الوظيفي بفاس | مجتمع

بالصور.. هذا هو الدركي الشاب الذي وضع حدا لحياته بواسطة سلاحه الوظيفي بفاس

مغربية مقيمة بالسعودية تستنجد : خوتي المغاربة عاونوني .. وكنطلب من صاحب الجلالة يتدخل..+فيديو | مجتمع

مغربية مقيمة بالسعودية تستنجد : ''خوتي المغاربة عاونوني .. وكنطلب من صاحب الجلالة يتدخل..''+فيديو

نجاة سيدة كانت رفقة زوجها من محاولة إختطاف على طريقة الأفلام الهوليودية بكلميم...تفاصيل مثيرة | مجتمع

نجاة سيدة كانت رفقة زوجها من محاولة إختطاف على طريقة الأفلام الهوليودية بكلميم...تفاصيل مثيرة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خطــير وبالفيديو..ولد لفشوش اغتاصــب طفل مقابل 20 درهم نواحي الجديدة | بــووز
منذ 13 دقيقة

خطــير وبالفيديو..ولد لفشوش اغتاصــب طفل مقابل 20 درهم نواحي الجديدة

بالفيديـــو: نبيل بن عبد الله يقصف العثــماني و الربــاح بعد إعفاء وزيرة 2 فــرانك و يطالب بتفسير عــاجل | خارج البلاطو

بالفيديـــو: نبيل بن عبد الله يقصف العثــماني و الربــاح بعد إعفاء وزيرة 2 فــرانك و يطالب بتفسير عــاجل

رونار يُفضل بنشرقي على أزارو و يُبعد بن عطــية عن لائحة مالاوي | بوليميك‎

رونار يُفضل بنشرقي على أزارو و يُبعد بن عطــية عن لائحة مالاوي

بالفيديو | جديد الفنانة الشابة شيماء الرقاص الجملة راڭدة | قنوات أخرى

بالفيديو | جديد الفنانة الشابة شيماء الرقاص ''الجملة راڭدة ''

﻿

آخر المستجدات

تاجر مخدرات يطعن زميله بالسكين بالبيضاء وحالته بين الحياة والموت | حوادث و حقوق
منذ 20 دقيقة

تاجر مخدرات يطعن زميله بالسكين بالبيضاء وحالته بين الحياة والموت

أول صورة لسعد المجرد بعد إطلاق سراحه بفرنسا | ثقافة و فنون

أول صورة لسعد المجرد بعد إطلاق سراحه بفرنسا

عـــاجل: بعد السراح..متابعة سعد لمجرد ووضعه تحت المراقبة القضائية بتهمة الاغتصاب مع سحب جواز سفره مع أداء كفالة | ثقافة و فنون

عـــاجل: بعد السراح..متابعة سعد لمجرد ووضعه تحت المراقبة القضائية بتهمة الاغتصاب مع سحب جواز سفره

بالصورة.. تداول وثيقة خاصة بالاستدعاء للخدمة العسكرية الإجبارية يشعل الفيسبوك | مجتمع

بالصورة.. تداول وثيقة خاصة بالاستدعاء للخدمة العسكرية الإجبارية يشعل الفيسبوك

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.