فيديو مثير.. طبيب الفقراء طلع ليه الدم..شوفو شنو وقع ليه وسط مستشفى تزنيت ﻿

نشر المهدي الشافعي، أو طبيب الفقراء كما يلقبه المغاربة، يومه الثلاثاء، عبر حسابه بالفيسبوك، مقطع فيديو مباشر، ظهر به وهو يعبر عن غضبه الشديد من مدير مستشفى تزنيت الذي منعه من القيام بواجبه المهني

"شوف تيفي"

نشر المهدي الشافعي، أو طبيب الفقراء كما يلقبه المغاربة، يومه الثلاثاء، عبر حسابه بالفيسبوك، مقطع فيديو مباشر، ظهر به وهو يعبر عن غضبه الشديد من مدير مستشفى تزنيت الذي منعه من القيام بواجبه المهني المتمثل في إجراء عملية جراحية، بالإضافة إلى التهكم على أحد الممرضين.

وطالب الطبيب مسؤولي وزارة الصحة بالتدخل الفوري وفتح تحقيق مع مدير مستشفى تزنيت للكشف عن التجاوزات التي يعرفها مستشفى الحسن الأول، معبرا في الوقت نفسه عن غضبه الشديد بسبب التدخل في عمله ومحاولة عرقلته.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بتزنيت، أصدرت بتاريخ 6 غشت 2018 ، حكمها في قضية الدكتور المهدي الشافعي، الأخصائي في جراحة الأطفال بالمركز الاستشفائي الحسن الأول، وقضت في حقه بتعويض قدره 20 ألف درهم لصالح مدير مستشفى تزنيت.