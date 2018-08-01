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بالصورة.. بعد معانقة لمجرد للحرية: هذا ما قاله والده البشير عبدو

بتاريــخ : 28 غشت 2018 / 21:47 بالصورة.. بعد معانقة لمجرد للحرية: هذا ما قاله والده البشير عبدو | ثقافة و فنون
بالصورة.. بعد معانقة لمجرد للحرية: هذا ما قاله والده البشير عبدو
بعد دقائق فقط من قرار قاضي الحريات بمنطقة سان تروبيه بفرنسا إطلاق سراح سعد لمجرد، نشر والده الفنان البشير عبدو عبر حسابه بالفيسبوك، تدوينة عبر من خلالها عن سعادته الكبيرة بخبر الإفراج عنه بعد

"شوف تيفي"

 

بعد دقائق فقط من قرار قاضي الحريات بمنطقة سان تروبيه بفرنسا إطلاق سراح سعد لمجرد، نشر والده الفنان البشير عبدو عبر حسابه بالفيسبوك، تدوينة عبر من خلالها عن سعادته الكبيرة بخبر الإفراج عنه بعد يومين من اعتقاله عقب تقدم شابة بشكاية تتهمه من خلالها بمحاولة اغتصابها وتعنيفها.

وكتب البشير في تدوينته: "سعد ابني طليق والحمد لله"، ما جعل العديد من عشاق "المعلم" يتفاعلون مع هذه التدوينة معبرين عن سعادتهم الكبيرة التي لا توصف بعد معانقته للحرية.

تجدر الإشارة إلى أن المدعي العام، قرر متابعة لمجرد بتهمة الاغتصاب إلا أن قاضي الحريات وبعد الاطلاع على تصريحات لمجرد والشابة المشتكية ، قرر إطلاق سراحه.

 

 

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المغرب شوف تيفي سعد لمجرد شكاية البشير عبدو

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