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بتاريــخ : 28 غشت 2018 / 20:24 عــاجل.. إطــلاق ســـراح ســعد لمجرد | ثقافة و فنون
عــاجل.. إطــلاق ســـراح ســعد لمجرد
على خلاف الصحافة الفرنسية،كشف الإعلامي اللبناني عماد الهواري الذي حضر أطوار تقديم الفنان المغربي سعد لمجرد أمام المدعي العام،أن قاضي الحريات أطلق سراح لمجرد مساء يومه الثلاثاء.

شـــوف تيفي:

على خلاف الصحافة الفرنسية،كشف الإعلامي اللبناني عماد الهواري الذي حضر أطوار تقديم الفنان المغربي سعد لمجرد أمام المدعي العام،أن قاضي الحريات أطلق سراح لمجرد مساء يومه الثلاثاء.

و كتب هواري عبر حسابه بالانستغرام، "لغطو يا ناس وافرحوا سعد_لمجرد حراً طليقاً قاضي الحريات أمر بإطلاق سراحه ومن لحظات قمت باتصال هاتفي وتكلمت مع الصديق المنتج عاد_معتوق وقال لي أحكي وبارك لصديقك وحبيبك وحبيب الملايين #سعد كلمته وسمعت صوت سعدوش وقلت له مبروك البراءة ، مبروك لأهله مبروك للمغرب مبروك لمحبيه.."

و قد مثل سعد لمجرد يومه الثلاثاء،أمام المدعي العام بسان تروبيه على خلفية اتهامه بالاغتصاب مرة ثانية في ظرف سنتين

 

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب إطلاق سراح سعد لمجرد

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