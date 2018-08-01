 مثول شخص مشتبه به باختطاف واحتجاز فتاة قاصرة واغتصابها بأولاد برحيل أمام استئنافية أكادير ﻿
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مثول شخص مشتبه به باختطاف واحتجاز فتاة قاصرة واغتصابها بأولاد برحيل أمام استئنافية أكادير

بتاريــخ : 28 غشت 2018 / 20:08 مثول شخص مشتبه به باختطاف واحتجاز فتاة قاصرة واغتصابها بأولاد برحيل أمام استئنافية أكادير | حوادث و حقوق
مثول شخص مشتبه به باختطاف واحتجاز فتاة قاصرة واغتصابها بأولاد برحيل أمام استئنافية أكادير
أحيل صباح اليوم على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير شخص ثلاثيني مشتبه به باختطاف فتاة قاصرة واحتجازها واغتصابها لمدة يومين داخل منزل بمنطقة أولاد برحيل بإقليم تارودانت.

شوف تيفي:أكادير

أحيل صباح اليوم على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير شخص ثلاثيني مشتبه به باختطاف فتاة قاصرة واحتجازها واغتصابها لمدة يومين داخل منزل بمنطقة أولاد برحيل بإقليم تارودانت.

وحسب مصادر "شوف تيفي"، فحيثيات الحادث تعود إلى نهاية الأسبوع الماضي، بعدما تقدمت امرأة بشكاية لدى مصالح الدرك الملكي بمركز أولاد برحيل تتهم فيها شخصا بالوقوف وراء اختطاف واحتجاز فلذة كبدها واغتصابها لمدة يومين.

وبناءً على هذه الشكاية باشرت عناصر الدرك الملكي تحرياتها وأبحاثها الميدانية التي أفضت إلى توقيف المشتبه به بأمر من النيابة العامة يوم الأحد الماضي، وجرى إخضاعه للحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه حول حيثيات وملابسات ما جاء في الشكاية الموضوعة ضده، قبل أن يتقرر تقديمه أمام أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير صباح اليوم للنظر في المنسوب إليه.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير احتجاز اختطاف اغتصاب إحالة شخص فتاة قاصرة استئنافية

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مثول شخص مشتبه به باختطاف واحتجاز فتاة قاصرة واغتصابها بأولاد برحيل أمام استئنافية أكادير | حوادث و حقوق

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