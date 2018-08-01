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وفاة المهاجر الكاميروني الذي قتل حارس قيسارية لعلج بفاس

بتاريــخ : 28 غشت 2018 / 19:40 وفاة المهاجر الكاميروني الذي قتل حارس قيسارية لعلج بفاس | حوادث و حقوق
وفاة المهاجر الكاميروني الذي قتل حارس قيسارية لعلج بفاس
لقي المهاجر الكاميروني الذي قتل حارس قيسارية لعلج بفاس يوم 15 ماي 2017 ، مصرعه يوم الأحد المنقضي، بعدما تدهورت حالته الصحية .

شوف تيفي

 

لقي المهاجر الكاميروني الذي قتل حارس قيسارية لعلج بفاس يوم 15 ماي 2017 ، مصرعه يوم الأحد المنقضي، بعدما تدهورت حالته الصحية .

وحسب مصادر جهوية، فإن المهاجر الكاميروني نُقل إلى قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بفاس بعد تدهور حالته الصحية جراء مرضه الذي لم ينفع معه العلاج بالمصحة المتواجدة بالسجن.

وأضافت ذات المصادر، أنه جرى إخضاع المهاجر الكاميروني للتشريح الطبي بعد نقله إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بعد ساعات من وفاته بقسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي.

تجدر الإشارة، إلى أن محكمة فاس قررت في وقت سابق إدانة المهاجر الكاميروني ورفيقه بالسجن لمدة 30 سنة حبسا نافذة بتهمة قتل حارس قيسارية لعلج بفاس بعدما خنقوا أنفاسه باستعمال قطعة قماش بغرفة الحراسة و كبلوا يديه ورجليه.

 



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حوادث شوف تيفي كاميروني مقتل المستعجلات بالمستشفى الجامعي فاس قيسارية لعلج

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