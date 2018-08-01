حريق مهول بالسوق الأسبوعي ببنسليمان ﻿

اندلع قبل قليل من يومه الثلاثاء، حريق مهول داخل السوق الأسبوعي ببنسليمان، ما خلف خسائر مادية جد جسيمة، نتيجة انتشار النيران بسرعة كبيرة ببعض المحلات التجارية الصفيحية.

"شوف تيفي"

اندلع قبل قليل من يومه الثلاثاء، حريق مهول داخل السوق الأسبوعي ببنسليمان، ما خلف خسائر مادية جد جسيمة، نتيجة انتشار النيران بسرعة كبيرة ببعض المحلات التجارية الصفيحية.

وحسب مصادر محلية فإن المكان يعرف تجمع العشرات من المواطنين الذين يحاولون إخماد ألسنة النيران قبل انتشارها بباقي المحلات التجارية، مشيرة إلى أن الوقاية المدنية وإلى حدود الساعة لم تصل إلى مكان الحادث.

وأبرزت ذات المصادر أن النيران، انتشرت بسرعة كبيرة نظرا لطبيعة المواد المتواجدة بالمحلات التجارية، وكذلك بسبب تواجد أشجار بالمنطقة المحيطة بهذه المحلات.