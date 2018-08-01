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عاجل و رسمــيا.. القضاء الفرنسي يوجه تهمة الاغتصاب للمجرد للمرة الثانية في ظرف سنتين

بتاريــخ : 28 غشت 2018 / 18:47 عاجل و رسمــيا.. القضاء الفرنسي يوجه تهمة الاغتصاب للمجرد للمرة الثانية في ظرف سنتين | ثقافة و فنون
عاجل و رسمــيا.. القضاء الفرنسي يوجه تهمة الاغتصاب للمجرد للمرة الثانية في ظرف سنتين
قرر المدعي العام بسان تروبيه قبل قليل من يومه الثلاثاء، توجيه تهمة الاغتصاب رسميا إلى الفنان المغربي سعد لمجرد، وذلك مباشرة بعد مثوله أمامه رفقة الفتاة التي تتهمه بمحاولة اغتصابها وتعنيفها جسديا.

"شوف تيفي"

قرر المدعي العام بسان تروبيه قبل قليل من يومه الثلاثاء، توجيه تهمة الاغتصاب رسميا إلى الفنان المغربي سعد لمجرد، وذلك مباشرة بعد مثوله أمامه رفقة الفتاة التي تتهمه بمحاولة اغتصابها وتعنيفها جسديا.

وأوضح مصدر مطلع أن المدعي العام، أمر قاضي التحقيق أنه سيأمر هو الآخر بإيداع الفنان المغربي سعد لمجرد بالسجن الإحتياطي بسجن قريب من سان تروبيه إلى غاية انتهاء البحث والاستماع للشهود يوم الخميس المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن لمجرد، تم اعتقاله أول أمس الأحد، بمنطقة سان تروبيه، وذلك عقب تقدم شابة في نهاية عقدها الثاني بشكاية تتهمه بمحاولة اغتصابها والاعتداء عليها داخل فندق "ليرميتاج ".

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سان تروبيه الاغتصاب الفنان المغربي سان تروبيه

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