عزيز أخنوش يحل بجهة سوس للإشراف على تنصيب عدد من العمال الجدد ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، سيحل غدا الأربعاء بمدينة إنزكان لترأس حفل تنصيب ''إسماعيل أبو الحقوق'' كعامل جديد على رأس عمالة إنزكان أيت ملول على الساعة

شوف تيفي:إنزكان

علمت "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة، أن وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، سيحل غدا الأربعاء بمدينة إنزكان لترأس حفل تنصيب "إسماعيل أبو الحقوق" كعامل جديد على رأس عمالة إنزكان أيت ملول على الساعة الثانية بعد الزوال، والذي عين من طرف الملك بعد انتهاء المجلس الوزاري الذي انعقد مساء الإثنين الماضي بالرباط خلفا للشنيوري.

ويأتي تعيين "أبو الحقوق" كعامل على إقليم إنزكان أيت ملول في إطار سلسلة التعيينات الجديدة في عدد من المناصب السامية و التي همت 36 واليا وعاملا ومديرة للتكوين المهني والتي تمت باقتراح من رئيس الحكومة "سعد الدين العثماني" وبإشراك الوزراء المعنيين بالمجلس الوزاري وتحت إشراف الملك محمد السادس.

وينتظر العامل الجديد لإنزكان أيت ملول عدد مهم من الملفات الساخنة التي لم تجد بعد طريقها للحل والتسوية، وأبرزها مشكل الباعة المتجولين وسوق الحرية، والذين زادوا من حرارة صيف المدينة هذه السنة بتنظيمهم لمجموعة من الاعتصامات والمسيرات الاحتجاجية في عهد العامل السابق "الشنيوري".

هذا، وتجدر الإشارة أن "اسماعيل أبو الحقوق" كان يشغل منصب عامل عمالة شفشاون سابقا، قبل تعيينه بعمالة إنزكان أيت ملول والتي كان بها، حيث سبق و تولى منصب رئيس قسم الشؤون العامة والداخلية، ليتم في 21 يناير 2014 استقباله بمراكش من طرف الملك محمد السادس، ونصب كعامل على إقليم شفشاون ضمن 15 واليا و29 عاملا عينهم الملك بمختلف جهات وأقاليم وعمالات المملكة، وبالإدارة المركزية لوزارة الداخلية.

وعلاقة بزيارة أخنوش لجهة سوس ماسة فإنه سيشرف أيضا في حدود العاشرة صباحا من يوم غد الأربعاء 29 غشت بمقر عمالة طاطا على تنصيب "صلاح الدين أمال" ، الذي تمت ترقيته من كاتب عام لإقليم آسا الزاك إلى عامل على إقليم طاطا خلفا لحسن خليل.

وفي حدود الساعة السادسة مساء سيختتم زعيم التجمعيين زيارته للجهة بتنصيب عامل عمالة تيزنيت الجديد حسن خليل الذي عين خلفا لسمير اليازيدي.