بالصورة.. منتج لبناني شهير حضر تقديم لمجرد أمام المدعي العام بفرنسا يكشف هذه الحقائق ﻿

كشف المنتج اللبناني الشهير عادل معتوق عبر حسابه بالانستغرام، يومه الثلاثاء، عن تواجده داخل المبنى التابع للقضاء الفرنسي بمنطقة سان تروبيه، والذي مثُل به الفنان المغربي سعد لمجرد رفقة الفتاة التي

"شوف تيفي"

كشف المنتج اللبناني الشهير عادل معتوق عبر حسابه بالانستغرام، يومه الثلاثاء، عن تواجده داخل المبنى التابع للقضاء الفرنسي بمنطقة سان تروبيه، والذي مثُل به الفنان المغربي سعد لمجرد رفقة الفتاة التي تتهمه بمحاولة اغتصابها والاعتداء عليها.

وأوضح معتوق في تدوينته أنه حضر داخل المحكمة لحظة مثول صديقه سعد لمجرد، مؤكدا في الوقت نفسه أن ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الفرنسية بخصوص التهم الموجهة للفنان المغربي لا أساس لها من الصحة.

وكتب معتوق في تدوينته التي رد من خلالها كذلك على الفنانة التونسية هند صبري: " من المحكمة التي سيمثل فيها بعد ظهر هذا الْيَوْمَ صديقي سعد المجرد، لا يوجد اعتداء أو تحرش جنسي في الملف لا من قريب ولا من بعيد بعكس ما تم التداول به من بعض الحاسدين و بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي إضافة لذلك الصحافة الفرنسية مش دقيقة ولا مقدسة لنقل الخبر!! مع كل احترام وتقدير لزميلة سعد المجرد هند صبري!!!".





