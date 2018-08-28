 بن شماش لمنتدى برلمان أمريكا الوسطى والكاراييب: الخيار الاستراتيجي للمغرب هو تعزيز التعاون جنوب-جنوب ﻿
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بن شماش لمنتدى برلمان أمريكا الوسطى والكاراييب: الخيار الاستراتيجي للمغرب هو تعزيز التعاون جنوب-جنوب

بتاريــخ : 28 غشت 2018 / 16:46 بن شماش لمنتدى برلمان أمريكا الوسطى والكاراييب: الخيار الاستراتيجي للمغرب هو تعزيز التعاون جنوب-جنوب | بوليتيك
بن شماش لمنتدى برلمان أمريكا الوسطى والكاراييب: الخيار الاستراتيجي للمغرب هو تعزيز التعاون جنوب-جنوب
مثل رئيس مجلس المستشارين''حكيم بن شماش'' المملكة المغربية، في منتدى برلمان أمريكا الوسطى والكاراييب،يوم أمس الأثنين، المنعقد بـ ''سانتو دومينغو'' بجمهورية الدومنيكان.

شوف تيفي

مثل رئيس مجلس المستشارين"حكيم بن شماش" المملكة المغربية، في منتدى برلمان أمريكا الوسطى والكاراييب،يوم أمس الأثنين، المنعقد بـ "سانتو دومينغو" بجمهورية الدومنيكان.

وقال بن شماش في مداخلته أمام منتدى البرلمان، أن انضمام المغرب لهذا التكتل الإقليمي الهام، جاء تجسيدا لقناعة المغرب الراسخة بأهمية الدور الطلائعي الذي تلعبه اليوم التكتلات الإقليمية والجهوية في عالم شديد التعقيد، وكذا تفعيل الخيار الاستراتيجي للمغرب من خلال تعزيز التعاون جنوب جنوب، من أجل تقاسم التجارب في مختلف المجالات والأصعدة واستثمار الفرص المشتركة المتاحة.

كما أن البرلمان المغربي بمجلسيه، يضيف بن شماش "يتطلع إلى أن يكون جسرا متينا لتقوية العلاقات المغربية ببلدان أمريكا الوسطى والكاراييب، وكذا تعزيز التضامن بين شعوب المنطقة، حيث كانت أول اتفاقية وقعها بصفته رئيس مجلس المستشارين هي اتفاقية انضمام المغرب كعضو ملاحظ دائم لدى برلمان أمريكا الوسطى، خاصة والمملكة تتوفر على كل المقومات لتكون شريكا فريدا وجديرا بالثقة، بفضل الأوراش الكبرى التي باشرها المغرب، خاصة في مجالات المصالحة والعدالة الانتقالية وتوطيد البناء الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، ناهيك عن مكانة المغرب الجهوية والإقليمية المتميزة، وموقعه الجيو استراتيجي كبوابة تربط بين أمريكا الوسطى والكاراييب وأمريكا اللاتينية على العموم والعالم العربي وإفريقيا.

وفي حديثه عن قضايا السياسة والتنمية، قال رئيس مجلس المستشارين،"إن الإشكالات و التحديات المرتبطة بالتنمية المحلية وحقوق النساء وأدوار الأحزاب السياسية، وإشراك المواطنين والمواطنات والشباب والنساء على وجه الخصوص، في عمليات صناعة القرار السياسي المرتبطة ببلدان الجنوب، يحتم علينا الاستثمار في بناء الثقة في أنفسنا وفي قدرتنا الجماعية على تقرير مصائرنا بأنفسنا وصياغة المستقبل المشترك، ما يستلزم العمل وفق منطق شراكة تضامنية للتخفيف من الآثار السلبية لعدم الاندماج، وبناء شراكات على أساس التعاون جنوب جنوب"، مستشهدا بالرسالة الملكية لـ"منتدى كرانس مونتانا"المؤرخة يوم 17مارس2017 بمدينة الداخلة، والزيارة الملكية التاريخية لبلدان أمريكا اللاتينية سنة 2004، والتي شملت جمهورية الدومنيكان.

وأضاف بنشماش أن بروز قوى إقليمية صاعدة بأمريكا اللاتينية والكاراييب في السنوات الأخيرة، وما تعرفه المنطقة من نهضة، والعودة المؤسساتية للمملكة إلى الاتحاد الإفريقي، بحكم أن إفريقيا اليوم يحكمها جيل جديد من القادة البراغماتيين المتحررين من العقد الإيديولوجية، كل هذه المتغيرات قادرة على رفع التحديات المرتبطة بالحاضر وصنع مستقبل مشترك، يسوده السلم والأمن والحرية وتلازمية العلاقة بين الأمن والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون واحترام الوحدة الوطنية للدول والتضامن بين الشعوب.

 

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