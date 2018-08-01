فضيحة زنا محارم تهز الداخلة.. زوج دخل لدارو ولقا مراتو كاتمارس الجنس مع ولد ختو ! ﻿

فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل لها علاقة بزنا المحارم، هزت مدينة الداخلة وبالتحديد حي الوحدة، مساء أمس الإثنين، حيث ضبط زوج زوجته في أحضان ابن أخته وهما متلبسان بممارسة الجنس.

"شوف تيفي"

فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل لها علاقة بزنا المحارم، هزت مدينة الداخلة وبالتحديد حي الوحدة، مساء أمس الإثنين، حيث ضبط زوج زوجته في أحضان ابن أخته وهما متلبسان بممارسة الجنس.

وحسب مصادر محلية فإن شابا يعيش لدى خاله، استغل غياب هذا الأخير عن المنزل، ليمارس الجنس مع زوجة خاله التي تجمعه بها علاقة حميمية، مشيرة إلى أن الزوج وبعد ولوجه للمنزل، صدم من هول المنظر بعد أن شاهدهما غارقين في ممارسة الجنس، ليسارع إلى إغلاق باب المنزل قبل استدعاء المصالح الأمنية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الزوجة وبعد ضبطها ادعت تعرضها للاغتصاب على يد الشاب، وحاولت تبرير الوضع المخل بالحياء الذي كانت عليه، وأضافت ذات المصادر أن المصالح الأمنية أوقفت الزوجة وعشيقها الشاب ووضعتهما تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة المختصة.