فيديو لـ ''مشرملة'' ينسب لـ ''فتاة الوشم''..وهذه هي الحقيقة ﻿

ادعت العديد من الصفحات الفيسبوكية، يومه الثلاثاء، أن شابة ''مشرملة'' تنطق بكلمات نابية وهي في حالة غير طبيعية هي خديجة ''فتاة الوشم'' والتي تعرضت للاغتصاب على يد أكثر من 14 شخصا بمنطقة أولاد عياد

''شوف تيفي''

ادعت العديد من الصفحات الفيسبوكية، يومه الثلاثاء، أن شابة ''مشرملة'' تنطق بكلمات نابية وهي في حالة غير طبيعية هي خديجة ''فتاة الوشم'' والتي تعرضت للاغتصاب على يد أكثر من 14 شخصا بمنطقة أولاد عياد بالفقيه بنصالح.

قناة ''شوف تيفي''، أجرت العديد من اللقاءات مع ''خديجة''، وبالتالي فإنها على دراية بملامحها وشكلها، ولهذا فإن الشابة ''المشرملة'' كما تم وصفها بموقع التواصل الاجتماعي ليست هي ''فتاة الوشم''، التي سقطت مرة أخرى ضحية بعض الصفحات التي حاولت تشويه سمعتها.

تجدر الإشارة إلى أن مصالح الدرك الملكي بمنطقة أولاد عياد، أوقفت 13 شابا، يشتبه في علاقتهم بالاغتصاب الجماعي لفتاة ''الوشم'' البالغة من العمر 17 سنة لمدة شهرين داخل أحد المنازل.