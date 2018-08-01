قيادات شبابية تلتئم بأكادير في لقاء وطني لمناقشة إشكالات التنمية بالجهة ﻿

تلتئم زوال اليوم الثلاثاء بمدينة أكادير مجموعة من الأطر والقيادات الشابة في لقاء وطني من أجل مناقشة مجموعة من الإشكالات والقضايا التي تستأثر باهتمام الشباب بغية خلق أرضية للنهوض بأوضاع مدينة

شوف تيفي:أكادير

تلتئم زوال اليوم الثلاثاء بمدينة أكادير مجموعة من الأطر والقيادات الشابة في لقاء وطني من أجل مناقشة مجموعة من الإشكالات والقضايا التي تستأثر باهتمام الشباب بغية خلق أرضية للنهوض بأوضاع مدينة أكادير.

ويأتي هذا اللقاء الذي اختير له شعار "كيف يمكن تسخير إمكانات الشباب للنهوض بمدينة أكادير؟"، والمنظم بمبادرة من جمعية أوراش المواطنة و النادي الجامعي المغربي المتحد بعد نجاح محطة أولى احتضنتها العاصمة الرباط.

ويشارك في هذا اللقاء مجموعة من الفاعلين بمختلف القطاعات، إلى جانب الطاقات الشبابية لمدينة أكادير، ويجتمع الكل لمناقشة المعضلات العويصة التي تحد من تنزيل تنمية شاملة للمدينة والجهة بصفة عامة وحسب اللجنة المنظمة فهذا اللقاء يعد فرصة للتفاعل مع آراء الشباب وإشراكهم في تقديم البدائل و الحلول المناسبة للتأثير في سياق محلي ينفرد بخصوصيات عديدة.

يشار أن القيادة المغربية تعد أول مبادرة وطنية يطلقها شباب بغية تطوير شبكة لتعزيز قدرات الشباب في مجال القيادة عبر العمل بالأساس على مشاريع قابلة للتطبيق في الواقع، حيث سيؤطر هذا اللقاء أسماء لها وزنها في تدبير الشأن المحلي و المجال الجمعوي من مختلف المذاهب و التوجهات، بغية تشجيع الشباب على الانخراط في العمل السياسي.





