 قيادات شبابية تلتئم بأكادير في لقاء وطني لمناقشة إشكالات التنمية بالجهة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بن شماش لمنتدى برلمان أمريكا الوسطى والكاراييب: الخيار الاستراتيجي للمغرب هو تعزيز التعاون جنوب-جنوب | بوليتيك

بن شماش لمنتدى برلمان أمريكا الوسطى والكاراييب: الخيار الاستراتيجي للمغرب هو تعزيز التعاون

فضيحة زنا محارم تهز الداخلة.. زوج دخل لدارو ولقا مراتو كاتمارس الجنس مع ولد ختو ! | حوادث و حقوق

فضيحة زنا محارم تهز الداخلة.. زوج دخل لدارو ولقا مراتو كاتمارس الجنس مع ولد ختو !

فيديو لـ مشرملة ينسب لـ فتاة الوشم..وهذه هي الحقيقة | حوادث و حقوق

فيديو لـ ''مشرملة'' ينسب لـ ''فتاة الوشم''..وهذه هي الحقيقة

قيادات شبابية تلتئم بأكادير في لقاء وطني لمناقشة إشكالات التنمية بالجهة | بوليتيك

قيادات شبابية تلتئم بأكادير في لقاء وطني لمناقشة إشكالات التنمية بالجهة

اعتقال سارقين اقتحما منزلا بالعيون من أجل السرقة | حوادث و حقوق

اعتقال سارقين اقتحما منزلا بالعيون من أجل السرقة

حصري..تفاصيل مثيرة عن الفتاة التي تتهم لمجرد بمحاولة اغتصابها بسان تروبيه | ثقافة و فنون

حصري..تفاصيل مثيرة عن الفتاة التي تتهم لمجرد بمحاولة اغتصابها بسان تروبيه

كاريكاتير شوف تيفي : شهر 9 | كاريكاتير شوف تيفي

كاريكاتير شوف تيفي : شهر 9

بالفيديو.. مقصية رونالدو في مرمى يوفنتوس تحصد جائزة هدف العام في أوروبا | بووز

بالفيديو.. مقصية رونالدو في مرمى يوفنتوس تحصد جائزة هدف العام في أوروبا

حصري وبالصور..هذا هو الفندق اللي تم فيه اعتقال سعد لمجرد بفرنسا | ثقافة و فنون

حصري وبالصور..هذا هو الفندق اللي تم فيه اعتقال سعد لمجرد بفرنسا

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

قيادات شبابية تلتئم بأكادير في لقاء وطني لمناقشة إشكالات التنمية بالجهة

بتاريــخ : 28 غشت 2018 / 16:14 قيادات شبابية تلتئم بأكادير في لقاء وطني لمناقشة إشكالات التنمية بالجهة | بوليتيك
قيادات شبابية تلتئم بأكادير في لقاء وطني لمناقشة إشكالات التنمية بالجهة
تلتئم زوال اليوم الثلاثاء بمدينة أكادير مجموعة من الأطر والقيادات الشابة في لقاء وطني من أجل مناقشة مجموعة من الإشكالات والقضايا التي تستأثر باهتمام الشباب بغية خلق أرضية للنهوض بأوضاع مدينة

شوف تيفي:أكادير

تلتئم زوال اليوم الثلاثاء بمدينة أكادير مجموعة من الأطر والقيادات الشابة في لقاء وطني من أجل مناقشة مجموعة من الإشكالات والقضايا التي تستأثر باهتمام الشباب بغية خلق أرضية للنهوض بأوضاع مدينة أكادير.

ويأتي هذا اللقاء الذي اختير له شعار "كيف يمكن تسخير إمكانات الشباب للنهوض بمدينة أكادير؟"، والمنظم بمبادرة من جمعية أوراش المواطنة و النادي الجامعي المغربي المتحد بعد نجاح محطة أولى احتضنتها العاصمة الرباط.

ويشارك في هذا اللقاء مجموعة من الفاعلين بمختلف القطاعات، إلى جانب الطاقات الشبابية لمدينة أكادير، ويجتمع الكل لمناقشة المعضلات العويصة التي تحد من تنزيل تنمية شاملة للمدينة والجهة بصفة عامة وحسب اللجنة المنظمة فهذا اللقاء يعد فرصة للتفاعل مع آراء الشباب وإشراكهم في تقديم البدائل و الحلول المناسبة للتأثير في سياق محلي ينفرد بخصوصيات عديدة.

يشار أن القيادة المغربية تعد أول مبادرة وطنية يطلقها شباب بغية تطوير شبكة لتعزيز قدرات الشباب في مجال القيادة عبر العمل بالأساس على مشاريع قابلة للتطبيق في الواقع، حيث سيؤطر هذا اللقاء أسماء لها وزنها في تدبير الشأن المحلي و المجال الجمعوي من مختلف المذاهب و التوجهات، بغية تشجيع الشباب على الانخراط في العمل السياسي.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أكادير قيادات شابة تجتمع مناقشة إشكالات تنمية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بن شماش لمنتدى برلمان أمريكا الوسطى والكاراييب: الخيار الاستراتيجي للمغرب هو تعزيز التعاون جنوب-جنوب | بوليتيك

بن شماش لمنتدى برلمان أمريكا الوسطى والكاراييب: الخيار الاستراتيجي للمغرب هو تعزيز التعاون جنوب-جنوب

رئيس التجمع الدستوري: خطب الملك منارة لعمل تشريعي بنفس إجتماعي | بوليتيك

رئيس التجمع الدستوري: خطب الملك منارة لعمل تشريعي بنفس إجتماعي

تقريرجطو: الطلبيات العمومية تقتصر على فئة محدودة من الموردين أو المقاولين | بوليتيك

تقريرجطو: الطلبيات العمومية تقتصر على فئة محدودة من الموردين أو المقاولين

مجلس جطو يفضح وزارة الصحة ويكشف عن غياب خدمات طبية | بوليتيك

مجلس جطو يفضح وزارة الصحة ويكشف عن غياب خدمات طبية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو | جديد الفنانة الشابة شيماء الرقاص الجملة راڭدة | قنوات أخرى
منذ 39 دقيقة

بالفيديو | جديد الفنانة الشابة شيماء الرقاص ''الجملة راڭدة ''

في عز الصيف سويسرا المغرب تشهد أمطار رعدية | خارج البلاطو

في عز الصيف سويسرا المغرب تشهد أمطار رعدية

بالفيديو..هكذا أعلن رونار عن لائحة الأسود التي ستواجه مالاوي وبنعطية أبرز الغائبين | زووم

بالفيديو..هكذا أعلن رونار عن لائحة الأسود التي ستواجه مالاوي وبنعطية أبرز الغائبين

بالفيديــو..هكذا يستعد فريق الرجــاء البيضاوي لمباراة أدوانا ستارز الغاني | خارج البلاطو

بالفيديــو..هكذا يستعد فريق الرجــاء البيضاوي لمباراة أدوانا ستارز الغاني

﻿

آخر المستجدات

بن شماش لمنتدى برلمان أمريكا الوسطى والكاراييب: الخيار الاستراتيجي للمغرب هو تعزيز التعاون جنوب-جنوب | بوليتيك
منذ 18 دقيقة

بن شماش لمنتدى برلمان أمريكا الوسطى والكاراييب: الخيار الاستراتيجي للمغرب هو تعزيز التعاون

فضيحة زنا محارم تهز الداخلة.. زوج دخل لدارو ولقا مراتو كاتمارس الجنس مع ولد ختو ! | حوادث و حقوق

فضيحة زنا محارم تهز الداخلة.. زوج دخل لدارو ولقا مراتو كاتمارس الجنس مع ولد ختو !

فيديو لـ مشرملة ينسب لـ فتاة الوشم..وهذه هي الحقيقة | حوادث و حقوق

فيديو لـ ''مشرملة'' ينسب لـ ''فتاة الوشم''..وهذه هي الحقيقة

قيادات شبابية تلتئم بأكادير في لقاء وطني لمناقشة إشكالات التنمية بالجهة | بوليتيك

قيادات شبابية تلتئم بأكادير في لقاء وطني لمناقشة إشكالات التنمية بالجهة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.