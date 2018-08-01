 اعتقال سارقين اقتحما منزلا بالعيون من أجل السرقة ﻿
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اعتقال سارقين اقتحما منزلا بالعيون من أجل السرقة

بتاريــخ : 28 غشت 2018 / 15:44 اعتقال سارقين اقتحما منزلا بالعيون من أجل السرقة | حوادث و حقوق
اعتقال سارقين اقتحما منزلا بالعيون من أجل السرقة
بناء على شكاية تقدم بها أحد الأشخاص إلى وحدة للشرطة قال فيها أن شخصين مجهولين اقتحما منزله بالحي الحجري بالعيون من أجل السرقة يوم أمس الإثنين.

شوف تيفي

بناء على شكاية تقدم بها أحد الأشخاص إلى وحدة للشرطة قال فيها أن شخصين مجهولين اقتحما منزله بالحي الحجري بالعيون من أجل السرقة يوم أمس الإثنين.

وكشفت مصادر شوف تيفي، أنه وفور لمحه لهما بمنزله، قام بإشعار السلطات الأمنية التي حلت بعين المكان حيث تمكنت من القبض على المشتبه بهما في حالة تلبس وبحوزتهما مجموعة من المسروقات.

وأضافت مصادرنا، أنه ومن خلال التحقيق، تبين أن أحد الموقوفين مبحوث عنه من أجل رشق القوات العمومية بالحجارة والزجاجات الحارقة ووضع متاريس تعيق مرور الناقلات مع العنف في حق موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه، فيما تبين أن الثاني مبحوث عنه من أجل إكراه بدني في ميدان تحصيل الغرامات.

هذا وبأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف تم وضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم. 

 

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حوادث وحقوق الأمن حجارة الإكراه البدني العيون

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