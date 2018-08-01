حصري..تفاصيل مثيرة عن الفتاة التي تتهم لمجرد بمحاولة اغتصابها بسان تروبيه ﻿

في جديد اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد، أكد مصدر جد مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن الشابة التي تتهم لمجرد والبالغة من العمر 29 سنة، تنحدر من جنوب فرنسا وتعمل كموظفة موسمية في مجال الفندقة بمنطقة سان تروبيه.

''شوف تيفي''

في جديد اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد، أكد مصدر جد مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن الشابة التي تتهم لمجرد والبالغة من العمر 29 سنة، تنحدر من جنوب فرنسا وتعمل كموظفة موسمية في مجال الفندقة بمنطقة سان تروبيه.

وأبرز المصدر ذاته أن الشابة وخلال الاستماع لها، قالت إن لمجرد، قام باستدراجها إلى داخل فندق ''ermitage''، قبل أن يعمد على تعنيفها وضربها بقوة خلال منعها له من اغتصابها.

وأشار ذات المصدر إلى أن ''الشابة''، ستمثل عصر اليوم أمام قاضي التحقيق للاستماع لها ومقارنة تصريحاتها مع أقوالها التي أدلت بها يومي الأحد والإثنين، أمام عناصر الدرك المكلفين بالبحث في الشكاية.