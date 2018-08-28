حصري وبالصور..هذا هو الفندق اللي تم فيه اعتقال سعد لمجرد بفرنسا ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن فندق ''ermitage '' بمنطقة سان تروبيه جنوب فرنسا، به جرت وقائع الحادث بين الفنان المغربي سعد لمجرد والشابة التي تتهمه بمحاولة اغتصابها وتعنيفها جسديا.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن فندق ''ermitage '' بمنطقة سان تروبيه جنوب فرنسا، به جرت وقائع الحادث بين الفنان المغربي سعد لمجرد والشابة التي تتهمه بمحاولة اغتصابها وتعنيفها جسديا.

وأوضح المصدر ذاته أن سعد لمجرد، كان ينزل بالفندق رفقة صديقيه وهما مهاجران مغربيان مقيمان بباريس، مشيرا إلى أن الدرك اقتاد لمجرد من الفندق مباشرة بعد توصله بشكاية من الشابة.

وأشار ذات المصدر إلى أن الفندق المذكور يعتبر من بين أشهر الفنادق بمنطقة سان تروبيه وأقدمها إذ تم تشييده في خمسينيات القرن الماضي، ويعتبر قبلة للنجوم ومشاهير العالم الراغبين في قضاء العطلة الصيفية، نظرا لتواجده بالقرب من المنطقة الساحلية السياحية.