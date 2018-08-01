عاجل وحصري..هذا ما أمر به قاضي التحقيق بعد الاستماع للفنان سعد لمجرد في تهمته الجديدة بفرنسا ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن قاضي التحقيق بمنطقة سان تروبيه بفرنسا، أمر قبل قليل من يومه الثلاثاء، مباشرة بعد الاستماع للفنان المغربي سعد لمجرد، باستدعاء العاملين بفندق ''ليرميتاج'' الذي كان

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن قاضي التحقيق بمنطقة سان تروبيه بفرنسا، أمر قبل قليل من يومه الثلاثاء، مباشرة بعد الاستماع للفنان المغربي سعد لمجرد، باستدعاء العاملين بفندق ''ليرميتاج'' الذي كان يُقيم به الفنان من أجل الاستماع لأقوالهم.

وأوضح المصدر ذاته بأن قاضي التحقيق، أمر بالاستماع للموظفين بالفندق للاستماع إلى أقوالهم يوم الخميس 30 غشت الجاري، وذلك للتأكد من التصريحات التي أدلى بها لمجرد وأيضا المشتكية.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان المغربي يوجد رهن الاعتقال لدى الدرك بمنطقة سان تروبيه، عقب تقدم شابة بشكاية، تتهمه فيها بمحاولة اغتصابها وتعنيفها جسديا داخل أحد الفنادق.