عاجل..ملثم هاز سيف هجم على صيدلية بأزرو ﻿

عاشت شابة تعمل بصيدلية بمدينة أزرو، يومه الثلاثاء، الرعب والهلع الشديد، عقب تعرضها للتهديد على يد ملثما مسلح بسيف، أقدم على سرقة مبلغ مالي من خزنة الصيديلية تصل قيمته لأكثر من 10 آلاف درهم.

''شوف تيفي''

عاشت شابة تعمل بصيدلية بمدينة أزرو، يومه الثلاثاء، الرعب والهلع الشديد، عقب تعرضها للتهديد على يد ملثما مسلح بسيف، أقدم على سرقة مبلغ مالي من خزنة الصيديلية تصل قيمته لأكثر من 10 آلاف درهم.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن الملثم، هدد الشابة بواسطة سيف من الحجم الكبير، وسرق المبلغ المالي المذكور قبل الفرار إلى وجهة غير معلومة، ما جعلها تسارع إلى إبلاغ المصالح الأمنية.

وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمنية، حلت بالصيدلية، وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذا العمل الإجرامي، وتحصلت على التسجيل الذي يوثق للحظات الرعب التي عاشتها الشابة العاملة بالصيدلية.