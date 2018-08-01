عاجل..هذا ما تقرر بخصوص قضية ولد الفشوش اللي قتل أرملة الراحل ''مجيد'' ﻿

قررت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالبيضاء، قبل قليل من يومه الثلاثاء، تأجيل أشغال جلسة محاكمة ''ولد الفشوش'' المتورط في مصرع ''ماري مجيد'' أرملة الراحل محمد مجيد الرئيس السابق للجامعة

''شوف تيفي''

قررت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالبيضاء، قبل قليل من يومه الثلاثاء، تأجيل أشغال جلسة محاكمة ''ولد الفشوش'' المتورط في مصرع ''ماري مجيد'' أرملة الراحل محمد مجيد الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية للتنس، إلى 4 شتنبر المقبل.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن والدي ''ولد الفشوش'' حضرا أشغال الجلسة، وقد تقدم المحامي الجديد المكلف بالدفاع عن ابنهما بتأخير أشغال الجلسة حتى يطلع على أوراق ملف القضية، مشيرا إلى أن أسرة الهالكة، طالبت بالتسريع في الملف حتى يتم النطق بالحكم، وعبرت عن رفضها التنازل.

تجدر الإشارة إلى أن ''ولد الفشوش'' الموجود رهن الاعتقال بسجن عكاشة، دهس بداية شهر غشت الجاري أرملة الراحل ''مجيد'' بكورنيش شاطئ عين الذئاب بمدينة الدار البيضاء، ما تسبب في مصرعها على الفور.