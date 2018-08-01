‏إقبال الإسبان على العمل بالمغرب في تزايد ﻿

المغرب يستحوذ على نسبة 3 بالمائة من عروض العمل التي يضعها الإسبانيون الراغبون في العمل خارج بلدهم هذا ما توصلت إليه دراسة حديثة ومفصلة أنجزتها جامعة ''كومبلوتنس'' في مدريد.

المغرب؛شوف تيفي

المغرب يستحوذ على نسبة 3 بالمائة من عروض العمل التي يضعها الإسبانيون الراغبون في العمل خارج بلدهم هذا ما توصلت إليه دراسة حديثة ومفصلة أنجزتها جامعة ''كومبلوتنس'' في مدريد.

وخلصت نفس الدراسة بحسب ما أوردته صحيفة المساء اليوم الثلاثاء 28 غشت إلى أن الحضور الإسباني في المغرب في تزايد ، مشيرة أنه في قطاعات الفندقة والعمارة الفاخرة يطالب المهنيون الإسبان برواتب أعلى مما كانوا يتقاضونه نظير وظائف مماثلة بإسبانيا، و أشارت الدراسة أن الوجهة المغربية للإسبان هي من مفاجآت هذه الدراسة.

وبحسب معطيات رسمية إسبانية تبعا للمصدر ذاته فإنه رغم هذا التزايد فالإسبان المسجلون في القنصليات بالمغرب لا يتجاوز عددهم 10.000 شخص، وعن هذا يشير بعض الخبراء إلى أن القرب بين البلدين يعني أن العديد من الإسبان لا يتخلون عن سجلاتهم في بلدياتهم الأصلية أثناء العمل بالمغرب.