حصري .. محامي لورا بريول يدخل على الخط بعد اعتقال لمجرد مرة أخرى بفرنسا ﻿

أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن المحامي المكلف بالدفاع عن الفتاة الفرنسية ''لورا بريول''، وجه انتقادات لاذعة للقضاء الفرنسي والعدالة لأنها منحت السراح المؤقت للفنان المغربي ''سعد لمجرد'' ما سمح له

''شوف تيفي''

أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن المحامي المكلف بالدفاع عن الفتاة الفرنسية ''لورا بريول''، وجه انتقادات لاذعة للقضاء الفرنسي والعدالة لأنها منحت السراح المؤقت للفنان المغربي ''سعد لمجرد'' ما سمح له بإعادة ارتكاب نفس الأفعال مع شابة أخرى.

وأوضح المصدر ذاته أن محامي الفتاة الفرنسية وخلال تواجده يومه الثلاثاء، بنادي المحامين بالعاصمة الفرنسية باريس، قال إن المتهم الأول في قضية لمجرد هو القانون الفرنسي، لأنه منح للفنان المغربي السراح المؤقت.

تجدر الإشارة إلى أن سعد لمجرد، مثل صباح اليوم أمام المدعي العام، في حين ستمثل الشابة التي تتهمه بمحاولة اغتصابها وتعنيفها بمنطقة سان تروبي عشية اليوم، ومن المنتظر أن يعلن المدعي العام عن قراره بخصوص متابعة ''المعلم''.