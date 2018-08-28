مؤلم وبالصورة..مصرع حارس أمن خاص بسلا وجميعة تصف عمل ''سيكيوريتي'' بالعبودية ﻿

أعلنت جمعية الاتحاد الوطني لحراس الأمن الخاص بالمغرب، يومه الثلاثاء، توصلها بصورة، تعود لأحد حراس الأمن الخاص بمدينة سلا توفي أثناء العمل، مشيرة إلى أن المعطيات حول سبب الوفاة غير معروفة إلى حدود

''شوف تيفي''

أعلنت جمعية الاتحاد الوطني لحراس الأمن الخاص بالمغرب، يومه الثلاثاء، توصلها بصورة، تعود لأحد حراس الأمن الخاص بمدينة سلا توفي أثناء العمل، مشيرة إلى أن المعطيات حول سبب الوفاة غير معروفة إلى حدود الساعة، متقدمة في الوقت نفسه بالتعازي لأسرة الشاب الذي وصفته بـ ''شهيد لقمة العيش'' الممزوجة بالقهر والعذاب وإهانة الكرامة الإنسانية.

وأوضحت الجمعية في بيان نشرته عبر صفحتها بالفيسبوك أن هذه الفئة من المجتمع أي العاملين في مجال حراسة الأمن الخاص، تعيش حالة استثناء من ناحية الاستعباد المهني، مشددة على عدم وجود مهنة يعمل فيها العامل 12 ساعة متواصلة في اليوم ويتقاضى أجره عن 8 ساعات أو أقل، وأن جل الشركات تدفع أقل من الحد الأدنى للأجور تحت أنظار وزارة الشغل .

واعتبرت الجمعية حرمان حراس الأمن الخاص من العطلة السنوية، جعلهم كالعبيد الذين يعملون بدون راحة حتى الموت، مشيرا إلى أن العمل لمدة 12 ساعة متواصلة في اليوم يعتبر إكراها بدنيا يعاقب عليه القانون.