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رئيس التجمع الدستوري: خطب الملك منارة لعمل تشريعي بنفس إجتماعي

بتاريــخ : 28 غشت 2018 / 13:47 رئيس التجمع الدستوري: خطب الملك منارة لعمل تشريعي بنفس إجتماعي | بوليتيك
رئيس التجمع الدستوري: خطب الملك منارة لعمل تشريعي بنفس إجتماعي
أكد القيادي في فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، توفيق كميل، أن حزبه يستعد لدخول سياسي متميز، جاعلا من مضامين الخطب الملكية الأخيرة، لاسيما خطابي العرش وثورة الملك والشعب، خارطة طريق لعمله برسم

شوف تيفي

أكد القيادي في فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، توفيق كميل، أن حزبه يستعد لدخول سياسي متميز، جاعلا من مضامين الخطب الملكية الأخيرة، لاسيما خطابي العرش وثورة الملك والشعب، خارطة طريق لعمله برسم المرحلة القادمة.

وفي هذا الصدد صرح رئيس الفريق النيابي أن حزبه التجمع الوطني للأحرار، “استلهم نفسا جديدا من الخطب الملكية وتحديدا في شقها الاجتماعي، ويسعى لأن يبلور تصورات برلمانية للمساهمة في إغناء الجانب الإجرائي المتفرع عن المقاربة الملكية في تدعيم التدخلات الاجتماعية”.

وأوضح كميل في تصريحه، أن الفريق النيابي سيعكف بكل قواه على بلورة وتجسيد روح ومضامين التوجهات الملكية الاجتماعية، من خلال فتح نقاشات، وإطلاق مبادرات تشريعية تساهم في تحسين وضعية الشباب، والانخرط بجدية في تقديم الدعم والسند لجميع الإجراءات والسياسات الحكومية والقطاعية المهتمة بمحاور الخطابين الملكيين.

وشدد كميل على أن الشباب من أولويات الملك والتزامه الشخصي في إعادة توجيه تدخلات صندوق الحسن الثاني للتنمية، حتى تشمل التكوين وتأهيل الشباب لكي يجد فرص الشغل، في أفق إعادة بناء النموذج التنموي، الذي يجعل من الشغل والتعليم والصحة عناوينه الكبرى.

وختم رئيس فريق التجمع الدستوري تصريحه قائلا “ علينا جميعا أن نجعل من خطب الملك منارة للمستقبل بدون حسابات سياسوية''، مضيفا أن ''هذا هو العهد الجديد الذي يقطع مع الريع والمحسوبية والزبونية، ويعطي الفرصة لكل مواطن شاب يريد رسم مستقبله بعيدا عن الإتكالية والعدمية وتجار الظلامية في المجتمع”. حسب تعبيره

 

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شوف تيفي المغرب الحزب الأحرار دخول سياسي برلمان كميل توفيق

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