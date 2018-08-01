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عــاجل:ضربة قاسية للرئيس ماكرون..استقالة وزير البيئة الفرنسي

بتاريــخ : 28 غشت 2018 / 13:16 عــاجل:ضربة قاسية للرئيس ماكرون..استقالة وزير البيئة الفرنسي | دولي
عــاجل:ضربة قاسية للرئيس ماكرون..استقالة وزير البيئة الفرنسي
أعلن وزير البيئة الفرنسي نيكولا أولو ،يومه الثلاثاء استقالته من الحكومة التي كان أحد أعضائها الأكثر شعبية، في خطوة تشكل ضربة قاسية للرئيس ايمانويل ماكرون.

شــــوف تيفي:

أعلن وزير البيئة الفرنسي نيكولا أولو ،يومه الثلاثاء استقالته من الحكومة التي كان أحد أعضائها الأكثر شعبية، في خطوة تشكل ضربة قاسية للرئيس ايمانويل ماكرون.

وقال الوزير الفرنسي لإذاعة فرانس انتر ''اتخذت قرار مغادرة الحكومة'' موضحا أنه شعر ''أنه يعمل بمفرده'' بشأن التحديات البيئية، داخل الحكومة.

وأضاف أولو (62 عاما) ''إنه أصعب قرار أتخذه في حياتي. لا أريد الكذب بعد الآن ولا أريد أو أوحي بأن وجودي في الحكومة يعني أننا بمستوى هذه التحديات''.

وأوضح أولو أنه لم يبلغ بعد ماكرون ولا رئيس الحكومة ادوار فيليب باستقالته. وقال ''أعرف أنه ليس أمرا يتناسب مع الأعراف''، لكنه أوضح أنه يخشى أن يقوما ''مرة أخرى (...) بردعه'' عن الاستقالة.

و تعتبر هذه الاستقالة ضربة قاسية للرئيس ماكرون الذي كان قد حقق نجاحا في إقناع أولو الذي يتمتع بشعبية كبيرة بدخول الحكومة في مايو 2017. 

 

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شــــوف تيفي المغرب ضربة استقالة وزير البيئة

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