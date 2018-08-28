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بتاريــخ : 28 غشت 2018 / 13:09 عاجل وبالصور..سقوط عاملي بناء من أعلى عمارة بالقنيطرة | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور..سقوط عاملي بناء من أعلى عمارة بالقنيطرة
شهد الحي الجامعي بمنطقة الساكنية بمدينة القنيطرة قبل قليل من يومه الثلاثاء، وقوع حادث جد خطير، يتمثل في سقوط عاملي بناء من الطابق الثالث لمبنى في طور التشييد ما تسبب في إصابتهما بجروح وكسور.

''شوف تيفي''

شهد الحي الجامعي بمنطقة الساكنية بمدينة القنيطرة قبل قليل من يومه الثلاثاء، وقوع حادث جد خطير، يتمثل في سقوط عاملي بناء من الطابق الثالث لمبنى في طور التشييد ما تسبب في إصابتهما بجروح وكسور.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن العاملين فقدا توازنهما وسقطا من الطابق الثالث، ما دفع بالساكنة إلى التدخل وإبلاغ الوقاية المدنية التي تأخرت في الوصول إلى عين المكان، مشيرا إلى أن مصالح الأمن، وفور توصلها بإخبارية بالموضوع، حلت بمكان الحادث وعاينت العاملين المصابين.

وأكد ذات المصدر أن المصابين تم نقلهما على وجه السرعة إلى مستشفى الإدريسي لتلقي الإسعافات الضرورية، بينما قامت المصالح الأمنية بفتح تحقيق في الموضوع.

‫شوف تيفي

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