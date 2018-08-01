 تقريرجطو: الطلبيات العمومية تقتصر على فئة محدودة من الموردين أو المقاولين ﻿
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تقريرجطو: الطلبيات العمومية تقتصر على فئة محدودة من الموردين أو المقاولين

بتاريــخ : 28 غشت 2018 / 12:54 تقريرجطو: الطلبيات العمومية تقتصر على فئة محدودة من الموردين أو المقاولين | بوليتيك
تقريرجطو: الطلبيات العمومية تقتصر على فئة محدودة من الموردين أو المقاولين
وقف المجلس الأعلى للحسابات على مجموعة من النقائص التي تطال مسطرة تنفيذ النفقات العمومية بواسطة سندات الطلب، سواء على مستوى انتقاء المتنافسين أو على مستوى التنفيذ.

شوف تيفي

وقف المجلس الأعلى للحسابات على مجموعة من النقائص التي تطال مسطرة تنفيذ النفقات العمومية بواسطة سندات الطلب، سواء على مستوى انتقاء المتنافسين أو على مستوى التنفيذ.

وفي هذا الإطار، لاحظ المجلس عدم إعمال منافسة حقيقية، إذ أنه بمعظم الإدارات العمومية التي خضعت للتدقيق، يتم تكليف نفس المقاول أو المورد (المتعاقد معه) بتقديم ''بيانات أثمان مجاملة'' صادرة، في الظاهر، عن متنافسين آخرين.

ويرجع السبب في عدم إعمال المنافسة بشكل حقيقي، إلى غياب أو ضعف نظام المراقبة الداخلية بشأن مسطرة تنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب.

وفي هذا الصدد، لاحظ المجلس غياب لجنة يعهد إليها بعملية الانتقاء واختيار المتنافسين والسهر على مراقبة صحة الاستلام ومطابقة الخدمات أو المقتنيات للمواصفات التقنية والكميات المتعاقد بشأنها.

كما لاحظ تقرير جطو، أن اللجوء إلى المنافسة في إطار مسطرة تنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب لا يتم دائما وفق الشروط والشكليات المطلوبة، والتي من شأنها أن تضمن الإدارة إمكانية الحصول على الجودة المرجوة وبالكلفة المناسبة.

فالإدلاء ببيانات أثمان مضادة، يضيف التقرير، في إطار مسطرة سندات الطلب، لا يعدو، في أغلب الحالات، أن يكون مجرد إجراء شكلي لا يتحقق معه لا تكافؤ الفرص ولا المنافسة المنشودة، فمن خلال عمليات التدقيق تبين أن الطلبيات العمومية تقتصرعلى فئة محدودة من الموردين أو المقاولين، مما يترتب عنه نتائج سلبية على مستوى الجودة والاقتصاد.

ومن جانب آخر، لوحظ أن معظم المصالح الآمرة بالصرف لا تصدر سندات الطلب إلا بعد إنجاز الخدمة موضوع الطلبية، أو من أجل تسوية نفقة كان مبلغها الأصلي يتجاوز الحد الأقصى المسموح به قانونا.

 

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شوف تيفي المغرب مجلس الحسابات طلبيات عمومية تقرير جطو

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