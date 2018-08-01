فتوى غريبة تثير ضجة واسعة..المنتحر ليس كافرا بإجماع الأئمة الأربعة ﻿

خرج المصري أحمد كريمة، أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، بفتوى تم وصفها بالغريبة أثارت ضجة واسعة، قال فيها إن الانتحار جريمة منكرة وكبيرة من الكبائر، وفاعله فاسق وآثم ولكن ليس بكافر

''شوف تيفي''

خرج المصري أحمد كريمة، أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، بفتوى تم وصفها بالغريبة أثارت ضجة واسعة، قال فيها إن الانتحار جريمة منكرة وكبيرة من الكبائر، وفاعله فاسق وآثم ولكن ليس بكافر أو خارج عن الملة، وذلك بإجماع الأئمة الأربعة.

وحسب ما كشف عنه موقع ''الوطن'' المصري يومه الثلاثاء، فقد قال الشيخ ''كريمة''، خلال حواره عبر قناة ''الحدث اليوم''، إن المنتحر ليس كافرًا وبالتالي يغسل ويكفن وتصلى عليه صلاة الجنازة ويدفن في مقابر المسلمين، وهذا إجماع أهل السنة في الأزهر الشريف.

وأشار ''كريمة'' إلى أن المنتحر لم ''ينكر'' معلومًا من الدين بالضرورة ولكنه أقدم على قتل نفسه وخالف فقط قول الله تعالى ''ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا''، مؤكدًا أن بعض الفقهاء أكدوا أن المنتحر قد يدخل النار دون أن يخلد فيها.