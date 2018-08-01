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فضيحة وزارة الصحة... متنافس وحيد على صفقات مراكز تصفية الكلي

بتاريــخ : 28 غشت 2018 / 12:15 فضيحة وزارة الصحة... متنافس وحيد على صفقات مراكز تصفية الكلي | اقتصاد
فضيحة وزارة الصحة... متنافس وحيد على صفقات مراكز تصفية الكلي
وقف التقرير السنوي الذي يصدره المجلس الأعلى للحسابات 2016-2017، على اختلالات تعرفها مساطر إبرام الصفقات التي تعقدها وزارة الصحة مع مراكز تصفية الكلى.

شوف تيفي:

وقف التقرير السنوي الذي يصدره المجلس الأعلى للحسابات 2016-2017، على اختلالات تعرفها مساطر إبرام الصفقات التي تعقدها وزارة الصحة مع مراكز تصفية الكلى.

التقرير الذي نشره المجلس الأعلى للحسابات، أمس الإثنين، وقف على عدة نقائص في إبرام وتنفيذ الصفقات الخاصة بتصفية الدم لفائدة مرضى القصور الكلوي المزمن الحاد، والتي تبرمها مندوبيات وزارة الصحة تفعيلا لاتفاقية تجمع بين هذه الوزارة والجمعية المغربية لأطباء الكلي، كانت عقدت بتاريخ 12 فبراير 2009، بهدف تأمين الخدمات الصحية لهذه الفئة من المرضى.

وجاء في تقرير جطو، أنه فيما يخص مسطرة إبرام الصفقات، تتلخص النقائص المسجلة بالأساس في عدم إعمال منافسة حقيقية على مستوى تفويت الصفقات، ذلك أنه في كل سنة تتعاقد بعض مندوبيات وزارة الصحة عن طريق طلبات عروض مفتوحة، لا يشارك فيها إلا متنافس وحيد أوحد، يتمثل في ''تجمع بالتضامن'' مكون من عدة مراكز لتصفية الدم يعين وكيلا عنه من بين إحدى هذه المراكز.

وأضاف التقرير، أن نمط التعاقد هذا ينطوي على عدة مخاطر، إن على مستوى الثمن أو على مستوى الجودة، فعلى مستوى الثمن، لا يمكن التعاقد بأسعار تحقق الاقتصاد للمرفق العام في ظل التواجد، على مستوى الواقع، لمشارك وحيد في طلب عروض مفتوح. كما أن هذه الوضعية لا تسمح بخلق منافسة حقيقية داخل قطاع تصفية الدم.

أما على مستوى جودة الخدمات المقدمة، فيتضمن نمط التعاقد المذكور مخاطر أيضا، بالنظر إلى وجود نوع من احتكار تقديم هذه الخدمات من طرف ''لوبي'' مجموعة من المراكز المتضامنة فيما بينها،إلى درجة المشاركة في طلبات العروض عن طريق وكيل عنها.

 

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شوف تيفي المغرب وزارة الصحة مراكز تصفية الكلى

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