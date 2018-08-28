 اندلاع حريق مهول بمحل لبيع الذهب بالدار البيضاء وبمجموعة من المحلات المجاورة بسوق عشوائي بسباتة ﻿
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اندلاع حريق مهول بمحل لبيع الذهب بالدار البيضاء وبمجموعة من المحلات المجاورة بسوق عشوائي بسباتة | حوادث و حقوق

اندلاع حريق مهول بمحل لبيع الذهب بالدار البيضاء وبمجموعة من المحلات المجاورة بسوق عشوائي بسباتة

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اندلاع حريق مهول بمحل لبيع الذهب بالدار البيضاء وبمجموعة من المحلات المجاورة بسوق عشوائي بسباتة

بتاريــخ : 28 غشت 2018 / 11:56 اندلاع حريق مهول بمحل لبيع الذهب بالدار البيضاء وبمجموعة من المحلات المجاورة بسوق عشوائي بسباتة | حوادث و حقوق
اندلاع حريق مهول بمحل لبيع الذهب بالدار البيضاء وبمجموعة من المحلات المجاورة بسوق عشوائي بسباتة
شب حريق مهول صباح اليوم الثلاثاء بمحل لبيع الذهب بقيسارية القريعة بسوق عشوائي بسباتة.

شوف تيفي

شب حريق مهول صباح اليوم الثلاثاء بمحل لبيع الذهب بقيسارية القريعة بسوق عشوائي بسباتة.

وحسب موفد شوف تيفي من عين المكان، فإن حريقا مهولا اندلع بأرجاء القيسارية بعدما انبعث من محل لبيع الذهب.

وأضاف مصدرنا، أن الحريق الكبير خلف خسائر مادية جسيمة لحقت بمجموعة من المحلات المجاورة لمحل بيع الذهب.

هذا ولحسن الحظ لم يُخلف الحريق خسائر في الأرواح أو إصابات بل اقتصر ذلك على خسائر مادية جسيمة.

وأمام هذا الأمر، حلت بعين المكان الوقاية المدنية التي عملت على إخماد الحريق فيما فتحت السلطات المحلية تحقيقا في ظروف وأسباب اندلاع الحريق حيث رجحت أن يكون السبب وراء ذلك راجع للمواد القابلة للاشتعال التي تُستعمل في صناعة مادة الذهب.

 

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حوادث وحقوق شوف تيفي المغرب حريق سباتةالدار البيضاء

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