بعد ملاك وخديجة..ولد الفشوش غتاصب طفل عندو 10 سنوات بالجديدة مقابل 20 درهم ﻿

بعد أيام من واقعة تعرض الطفلة ''ملاك'' للاغتصاب على يد والدها وقضية خديجة'' فتاة ''الوشم''، توصلت ''شوف تيفي'' بالعديد من الوثائق يومه الثلاثاء، والتي تؤكد تعرض طفل للاغتصاب وهتك العرض بمدينة الجديدة

''شوف تيفي''

بعد أيام من واقعة تعرض الطفلة ''ملاك'' للاغتصاب على يد والدها وقضية خديجة'' فتاة ''الوشم''، توصلت ''شوف تيفي'' بالعديد من الوثائق يومه الثلاثاء، والتي تؤكد تعرض طفل للاغتصاب وهتك العرض بمدينة الجديدة قبل أيام، على يد شاب في عقده الثالث.

وحسب مصدر مطلع فإن شابا في عقده الثالث، استدرج طفلا يبلغ من العمر عشر سنوات إلى منطفة خلاء مقابل منحه ورقة نقدية من فئة عشرين درهما، قبل أن يعمد إلى هتك عرضه واغتصابه دون رحمة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المشتبه به بهذه الواقعة ينتمي لأسرة غنية تقطن بجماعة سيدي يوسف بن علي بإقليم الجديدة، وقد تم إطلاق سراحه بعد الاستماع له من طرف مصالح الدرك الملكي.