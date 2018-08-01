 مغربية مقيمة بالسعودية تستنجد : ''خوتي المغاربة عاونوني .. وكنطلب من صاحب الجلالة يتدخل..''+فيديو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مؤلم وبالصورة..مصرع حارس أمن خاص بسلا وجميعة تصف عمل سيكيوريتي بالعبودية | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصورة..مصرع حارس أمن خاص بسلا وجميعة تصف عمل ''سيكيوريتي'' بالعبودية

رئيس التجمع الدستوري: خطب الملك منارة لعمل تشريعي بنفس إجتماعي | بوليتيك

رئيس التجمع الدستوري: خطب الملك منارة لعمل تشريعي بنفس إجتماعي

عــاجل:ضربة قاسية للرئيس ماكرون..استقالة وزير البيئة الفرنسي | دولي

عــاجل:ضربة قاسية للرئيس ماكرون..استقالة وزير البيئة الفرنسي

عاجل وبالصور..سقوط عاملي بناء من أعلى عمارة بالقنيطرة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..سقوط عاملي بناء من أعلى عمارة بالقنيطرة

تقريرجطو: الطلبيات العمومية تقتصر على فئة محدودة من الموردين أو المقاولين | بوليتيك

تقريرجطو: الطلبيات العمومية تقتصر على فئة محدودة من الموردين أو المقاولين

فتوى غريبة تثير ضجة واسعة..المنتحر ليس كافرا بإجماع الأئمة الأربعة | دولي

فتوى غريبة تثير ضجة واسعة..المنتحر ليس كافرا بإجماع الأئمة الأربعة

فضيحة وزارة الصحة... متنافس وحيد على صفقات مراكز تصفية الكلي | اقتصاد

فضيحة وزارة الصحة... متنافس وحيد على صفقات مراكز تصفية الكلي

مجلس جطو يفضح وزارة الصحة ويكشف عن غياب خدمات طبية | بوليتيك

مجلس جطو يفضح وزارة الصحة ويكشف عن غياب خدمات طبية

اندلاع حريق مهول بمحل لبيع الذهب بالدار البيضاء وبمجموعة من المحلات المجاورة بسوق عشوائي بسباتة | حوادث و حقوق

اندلاع حريق مهول بمحل لبيع الذهب بالدار البيضاء وبمجموعة من المحلات المجاورة بسوق عشوائي بسباتة

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

مغربية مقيمة بالسعودية تستنجد : ''خوتي المغاربة عاونوني .. وكنطلب من صاحب الجلالة يتدخل..''+فيديو

بتاريــخ : 28 غشت 2018 / 10:32 مغربية مقيمة بالسعودية تستنجد : خوتي المغاربة عاونوني .. وكنطلب من صاحب الجلالة يتدخل..+فيديو | مجتمع
مغربية مقيمة بالسعودية تستنجد : ''خوتي المغاربة عاونوني .. وكنطلب من صاحب الجلالة يتدخل..''+فيديو
نشرت إحدى الصفحات الفيسبوكية، المهمتة بشؤون المغربيات المهاجرات بدول الخليج، يومه الثلاثاء، مقطع فيديو، ظهرت به مغربية منقبة وهي تكشف عن تحول حياتها للجحيم بسبب كفيلتها التي تهددها نظرا لعمل

''شوف تيفي''

نشرت إحدى الصفحات الفيسبوكية، المهمتة بشؤون المغربيات المهاجرات بدول الخليج، يومه الثلاثاء، مقطع فيديو، ظهرت به مغربية منقبة وهي تكشف عن تحول حياتها للجحيم بسبب كفيلتها التي تهددها نظرا لعمل زوجها بالشرطة.

وأوضحت المغربية أنها مقيمة بالسعودية منذ خمس سنوات، وقد تعرضت للطرد التعسفي على يد كفيلتها التي رفضت منحها مستحقاتها المالية، مشيرة إلى أن كفيلتها تستغل عمل زوجها كشرطي حتى لا تتدخل العدالة في هذا الموضوع.

وناشدت المغربية المسؤولين بالتدخل الفوري لتقديم المساعدة لها، مشددة على أنها طلبت يد المساعدة من السفارة المغربية للتدخل في قضيتها لكنها لم تتلق الدعم الذي كانت تنتظره.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي السفارة السعودية مغربية كفيلة الشرطة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

نجاة سيدة كانت رفقة زوجها من محاولة إختطاف على طريقة الأفلام الهوليودية بكلميم...تفاصيل مثيرة | مجتمع

نجاة سيدة كانت رفقة زوجها من محاولة إختطاف على طريقة الأفلام الهوليودية بكلميم...تفاصيل مثيرة

طقس حار يصل ل45 درجة وأمطار اليوم الثلاثاء | مجتمع

طقس حار يصل ل45 درجة وأمطار اليوم الثلاثاء

جد خطير..هروبا من الفضيحة: شاب حصلوه مع عشيقتو فتطوان ونقز من أعلى عمارة | مجتمع

جد خطير..هروبا من الفضيحة: شاب حصلوه مع عشيقتو فتطوان ونقز من أعلى عمارة

رجــال الحموشي يوقفون مسنا يشتبه في اختطافه لشاب (زوهري) بالبيضاء | مجتمع

رجــال الحموشي يوقفون مسنا يشتبه في اختطافه لشاب (زوهري) بالبيضاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فتاة الوشــم..السيناريو الكــامل يقلب الرواية الأولى | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

فتاة الوشــم..السيناريو الكــامل يقلب الرواية الأولى

طــريف..مشا الحج و فرضو عليه عائلتو يرجع بالزي السعودي للمغرب | خارج البلاطو

طــريف..مشا الحج و فرضو عليه عائلتو يرجع بالزي السعودي للمغرب

من وجدة وقفة احتجاجية للساكنة حي الدرافيف من أجل المطالبة لحل مشكل الاستيلاء عن منازلهم | خارج البلاطو

من وجدة وقفة احتجاجية للساكنة حي الدرافيف من أجل المطالبة لحل مشكل الاستيلاء عن منازلهم

وجد هذا الرجل شيء غريب يظهر في يده ، وأكتشفوا في الفحص شيء لا يصدق | قنوات أخرى

وجد هذا الرجل شيء غريب يظهر في يده ، وأكتشفوا في الفحص شيء لا يصدق

﻿

آخر المستجدات

مؤلم وبالصورة..مصرع حارس أمن خاص بسلا وجميعة تصف عمل سيكيوريتي بالعبودية | حوادث و حقوق
منذ 9 دقائق

مؤلم وبالصورة..مصرع حارس أمن خاص بسلا وجميعة تصف عمل ''سيكيوريتي'' بالعبودية

رئيس التجمع الدستوري: خطب الملك منارة لعمل تشريعي بنفس إجتماعي | بوليتيك

رئيس التجمع الدستوري: خطب الملك منارة لعمل تشريعي بنفس إجتماعي

عــاجل:ضربة قاسية للرئيس ماكرون..استقالة وزير البيئة الفرنسي | دولي

عــاجل:ضربة قاسية للرئيس ماكرون..استقالة وزير البيئة الفرنسي

عاجل وبالصور..سقوط عاملي بناء من أعلى عمارة بالقنيطرة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..سقوط عاملي بناء من أعلى عمارة بالقنيطرة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.