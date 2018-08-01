مغربية مقيمة بالسعودية تستنجد : ''خوتي المغاربة عاونوني .. وكنطلب من صاحب الجلالة يتدخل..''+فيديو ﻿

نشرت إحدى الصفحات الفيسبوكية، المهمتة بشؤون المغربيات المهاجرات بدول الخليج، يومه الثلاثاء، مقطع فيديو، ظهرت به مغربية منقبة وهي تكشف عن تحول حياتها للجحيم بسبب كفيلتها التي تهددها نظرا لعمل

''شوف تيفي''

نشرت إحدى الصفحات الفيسبوكية، المهمتة بشؤون المغربيات المهاجرات بدول الخليج، يومه الثلاثاء، مقطع فيديو، ظهرت به مغربية منقبة وهي تكشف عن تحول حياتها للجحيم بسبب كفيلتها التي تهددها نظرا لعمل زوجها بالشرطة.

وأوضحت المغربية أنها مقيمة بالسعودية منذ خمس سنوات، وقد تعرضت للطرد التعسفي على يد كفيلتها التي رفضت منحها مستحقاتها المالية، مشيرة إلى أن كفيلتها تستغل عمل زوجها كشرطي حتى لا تتدخل العدالة في هذا الموضوع.

وناشدت المغربية المسؤولين بالتدخل الفوري لتقديم المساعدة لها، مشددة على أنها طلبت يد المساعدة من السفارة المغربية للتدخل في قضيتها لكنها لم تتلق الدعم الذي كانت تنتظره.