 بعد ظهور ''الكوليرا'' بالجزائر..وزارة الصحة بالمغرب تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة تسجيل إصابات بالداء ﻿
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بعد ظهور ''الكوليرا'' بالجزائر..وزارة الصحة بالمغرب تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة تسجيل إصابات بالداء

بتاريــخ : 28 غشت 2018 / 10:01 بعد ظهور الكوليرا بالجزائر..وزارة الصحة بالمغرب تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة تسجيل إصابات بالداء | بوليتيك
بعد ظهور ''الكوليرا'' بالجزائر..وزارة الصحة بالمغرب تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة تسجيل إصابات بالداء
بعد أيام من ظهور وباء ''الكوليرا'' بالجارة الجزائر، خرجت وزارة الصحة، يومه الثلاثاء، عن صمتها، وأكدت عدم تسجيل أي حالة للإصابة بداء الكوليرا بالمغرب.

''شوف تيفي''

بعد أيام من ظهور وباء ''الكوليرا'' بالجارة الجزائر، خرجت وزارة الصحة، يومه الثلاثاء، عن صمتها، وأكدت عدم تسجيل أي حالة للإصابة بداء الكوليرا بالمغرب.

وأوضحت وزارة الصحة في بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، يومه الثلاثاء بأنه وعلى إثر ظهور بعض حالات الإصابة بداء الكوليرا ببعض دول المنطقة، فإنها تؤكد عدم تسجيل أي حالة إصابة بهذا الداء في المغرب، مشيرة إلى أنه ومنذ سنة 1997 لم تسجل أي حالة وبائية لداء الكوليرا بالمغرب، وذلك بفضل البرنامج الوطني لمحاربة الأمراض المتنقلة عبر الماء وكذا التقدم الهام الذي حققه المغرب في مجالي التزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير السائل.

وأكدت الوزارة اتخاذها لمجموعة من التدابير الاستباقية والاحترازية للوقاية من أي ظهور محتمل لحالات وبائية بالمغرب، أهمها تعزيز إجراءات الرصد واليقظة الوبائية المتعلقة بالالتهابات الحادة للجهاز الهضمي وكل التسممات الغذائية الجماعية، وتعزيز المراقبة الصحية على الحدود وخاصة في المطارات المستقبلة للرحلات القادمة من بعض الدول التي تعرف انتشارا لحالات الإصابة بداء الكوليرا، ودعم مختبرات المستشفيات في مجال تشخيص البكتيريا المسببة لداء الكوليرا، بالإضافة إلى توفير المخزون الكافي من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لعلاج الحالات المرضية، ووضع الرقم الهاتفي الاقتصادي 47 47 00 0801 رهن إشارة المواطنات والمواطنين بغرض الحصول على مزيد من المعلومات.

من جهة أخرى، كشفت وزارة الصحة عملها على التنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية من أجل تعزيز إجراءات السلامة الصحية للمواد الغذائية ومياه الشرب وشبكة التطهير السائل.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي وزارة الصحة التسممات الغذائيية الكوليرا المطارات المواطنين

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