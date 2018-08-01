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حصري..سعد لمجرد يمثل في هذه اللحظــات أمام المدعي العام بفرنسا

بتاريــخ : 28 غشت 2018 / 09:31 حصري..سعد لمجرد يمثل في هذه اللحظــات أمام المدعي العام بفرنسا | ثقافة و فنون
حصري..سعد لمجرد يمثل في هذه اللحظــات أمام المدعي العام بفرنسا
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفنان المغربي سعد لمجرد، يمثل في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، أمام المدعي العام ''guy bouchet '' المكلف بالقضية بمنطقة سان تروبي جنوب فرنسا، وذلك للبث في قرار متابعة

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفنان المغربي سعد لمجرد، يمثل في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، أمام المدعي العام ''guy bouchet '' المكلف بالقضية بمنطقة سان تروبي جنوب فرنسا، وذلك للبث في قرار متابعة الفنان المغربي في حالة اعتقال أو إطلاق سراحه.

وأوضح المصدر ذاته أن الشابة التي تتهم لمجرد بمحاولة اغتصابها وتعنيفها جسديا، ستمثل هي الأخرى أمام المدعي العام المذكور، الذي سيطلع كذلك على تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة في الفندق الذي شهد الواقعة.

تجدر الإشار إلى أن الفنان المغربي سعد لمجرد، يوجد رهن الاعتقال لدى درك منطقة سان تروبي منذ أول أمس الأحد، عقب اعتقاله على خلفية تقدم شابة تبلغ من العمر 29 سنة بشكاية، أكدت من خلالها تعرضها لمحاولة الاغتصاب والتعنيف على يد ''المعلم''.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الفنان المغربي المدعي العام

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