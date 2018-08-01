نجاة سيدة كانت رفقة زوجها من محاولة إختطاف على طريقة الأفلام الهوليودية بكلميم...تفاصيل مثيرة ﻿

تمكنت سيدة من النجاة بأعجوبة ليلة أمس من محاولة إختطاف بالقرب من الواحة الرياضية بكلميم من طرف شخصين كانا يمتطيان دراجة نارية من الحجم الكبير، بعدما هاجمها رفقة زوجها، بالسلاح الأبيض وحاولا

شوف تيفي:كلميم

تمكنت سيدة من النجاة بأعجوبة ليلة أمس من محاولة إختطاف بالقرب من الواحة الرياضية بكلميم من طرف شخصين كانا يمتطيان دراجة نارية من الحجم الكبير، بعدما هاجمها رفقة زوجها، بالسلاح الأبيض وحاولا إرغامها على الركوب على الدراجة بالقوة وتحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وحسب مصدر محلي من كلميم فقد كانا الزوجين عائدين لبيتهما بعدما قاما بقضاء بعض الأغراض الشخصية ليتفاجأ بشخصين يبدو أنهما في حالة غير طبيعية يتقدمان نحوهما ويشهران سلاحا أبيض في وجههما وأمسكا بالزوجة وحاولا إرغامها بالقوة على الخضوع لنزواتهما بالركوب في الدراجة النارية، غير أن المحاولة باءت بالفشل بعدما أبدى زوجها مقاومة شرسة لهما ودفع بقوة عن زوجته معرضا نفسه للخطر وذلك بمنع المعتدين على اختطاف شريكة حياته قبل أن يطلب النجدة من دورية للشرطة مرت بالصدفة بالقرب من مكان الحادث.

وقامت بمطاردة الجانيان اللذين تمكنا من الفرار ما أن لمح رجال الأمن، وتركا ورائهما دراجتهما النارية.

هذا، وجرى فتح تحقيق دقيق من طرف المصالح الأمنية حول الحادث لمعرفة حيثيات وملابسات وقوعه، وذلك من أجل تحديد هوية المعتدين لتوقيفهم وتقديمهم للعدالة.