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طقس حار يصل ل45 درجة وأمطار اليوم الثلاثاء

بتاريــخ : 28 غشت 2018 / 09:02 طقس حار يصل ل45 درجة وأمطار اليوم الثلاثاء | مجتمع
طقس حار يصل ل45 درجة وأمطار اليوم الثلاثاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بالجنوب الشرقي، والمنطقة الشرقية وجنوب الأقاليم الجنوبية، ونسبيا حار إلى حار بداخل البلاد.

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بالجنوب الشرقي، والمنطقة الشرقية وجنوب الأقاليم الجنوبية، ونسبيا حار إلى حار بداخل البلاد.

كما ستتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية بالقرب من السواحل والسهول المحيطية والواجهة المتوسطية خلال الليل والصباح وكذلك خلال النهار، بالإضافة إلى قطرات مطرية خفيفة محليا بالسواحل.

ومن المرتقب انتشار سحب غير مستقرة ستعطى بعض الزخات العاصفية وهبات قوية تحت العواصف مع برد بمرتفعات الأطلس والسهول الغربية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والشرق، والريف، والسايس، والسفوح الجنوبية الشرقية، والسواحل الوسطى، وداخل الأقاليم الجنوبية، ستمتد خلال الليل بالواجهة المتوسطية والسواحل المحيطية الشمالية.

وعدا ذلك، ستكون الأجواء غائمة جزئيا إلى قليلة السحب بباقي الأرجاء، مع تكون زوابع رملية بالأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي وجنوب شرق المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى، وضعيفة إلى معتدلة، وجنوبية شرقية إلى شمالية بالجنوب الشرقي وجنوب شرق المملكة من القطاع الشمالي إلى غربية عموما بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 15 و 20 درجة بالقرب من السواحل الأطلسية الوسطى والجنوبية وبالمرتفعات، وما بين 26 و 33 درجة بالرحامنة، وتانسيفت، وسهول تادلة، والسايس، والسفوح الجنوبية الشرقية وداخل الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 20 و 26 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 40 و 45 بالجنوب الشرقي وجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 33 إلى 40 درجة بالسهول المحيطية الشمالية والوسطى والسهول الداخلية، وداخل سوس، والسايس ووديان ملوية، والشرق، والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 25 إلى 32 درجة بالسواحل الشمالية والجنوبية، وما بين 18 إلى 25 درجة بالسواحل الوسطى والمرتفعات.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وما بين طنجة واسفي، وقليل الهيجان إلى هائج في باقي المناطق.

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