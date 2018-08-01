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جد خطير..هروبا من الفضيحة: شاب حصلوه مع عشيقتو فتطوان ونقز من أعلى عمارة

بتاريــخ : 28 غشت 2018 / 08:53 جد خطير..هروبا من الفضيحة: شاب حصلوه مع عشيقتو فتطوان ونقز من أعلى عمارة | مجتمع
جد خطير..هروبا من الفضيحة: شاب حصلوه مع عشيقتو فتطوان ونقز من أعلى عمارة
شهد شارع المامون بمدينة تطوان في الساعات الأولى من يومه الثلاثاء، واقعة خطيرة، بطلها شاب، أقدم على القفز من نافذة عمارة سكنية بعد ضبطه رفقة عشيقته متلبسا بممارسة الجنس ما تسبب في إصابته بكسور خاصة

''شوف تيفي''

شهد شارع المامون بمدينة تطوان في الساعات الأولى من يومه الثلاثاء، واقعة خطيرة، بطلها شاب، أقدم على القفز من نافذة عمارة سكنية بعد ضبطه رفقة عشيقته متلبسا بممارسة الجنس ما تسبب في إصابته بكسور خاصة على مستوى الظهر والقدمين .

وأوضح مصدر مطلع ل ''شوف تيفي'' أن الشاب حاول الإفلات من المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان فور توصلها بإخبارية في الموضوع، إلا أن محاولته الفرار كادت أن تودي بحياته نظرا للطريقة التي قفز بها من نافذة توجد بالطابق الثاني.

وأكد ذات المصدر أن الشاب المصاب ونظرا لخطورة حالته تم نقله إلى مستشفى سانية الرمل، بينما تم اعتقال عشيقته ووضعها تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة المختصة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي تطوان شاب عشيقة

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